La startup que ofrece servicios a “los excluidos” y ya vende US$ 1 millón al mes

Se hacen llamar “la primera insurtech colombiana” que nació después de identificar una necesidad: ofrecer servicios de asistencia y bienestar a las personas que tradicionalmente están por fuera del sector asegurador o bancario. Y estas cifras les validaron la idea: tan solo 3 de cada 10 carros en Colombia tienen seguro, en medicina prepagada solo una de cada 10 personas cuenta con esa protección y la proporción en hogares es igual. Hoy le están ofreciendo estos servicios al 90% de la población que no tiene a quién llamar cuando tienen una necesidad. Comenzaron operaciones en el 2018, ya tienen más de 100.000 clientes y llegan a 500.000 personas que usan sus más de 60 propuestas de asistencia. Hay acompañamiento al adulto mayor, asesorías financieras, médicos a domicilio, veterinarios que guían con videollamadas, profesores que ayudan a hacer tareas, etc. Crean membresías, es decir, una mensualidad, y hoy ya tienen clientes empresariales en las Fuerzas Militares o para pensionados del Estado. Están abriendo operaciones en Panamá, Guatemala y Miami. Todo el desarrollo es colombiano y su facturación llega al millón de dólares al mes. Aquí está la conversación con Mauricio Quiroga, CEO de Fixit, para Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador.