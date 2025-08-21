La tarea de volver a Colombia un referente de ‘tech’, emprendimiento e innovación

Nicolás Cruz, CEO de Colombia Tech Week. Foto: Edwin Bohórquez Aya

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Nicolás Cruz tiene menos de 30 años, tiene socios que están por encima de los 40, pero han construido lo que a otros les ha tomado generaciones entereas. Habla con pausa, emocionado, de sus mentores, de la gente que le tendió la mano y es que a su lado están lo que en el ecosistema de emprendimiento e innovación en Colombia llaman ‘cracks’, como Daniel y Andrés Bilbao, uno cofundador de Truora, el otro cofundador de Rappi. Las grandes ligas. Así que, en medio de los días más movidos del emprendimiento en Colombia por cuenta de los eventos de esta y la próxima semana, habló con Emprendimiento y liderazgo de El Espectador y esto fue lo que nos contó:

¿Qué es Colombia Tech Week?

Empecemos por el objetivo: nuestro objetivo es posicionar a Colombia como un referente de tecnología, emprendimiento e innovación y, en conclusión, hacer que haya un poco de gente que año a año tenga a Colombia en su mira para acompañarnos y nos tenga en su agenda, traccionar a mucha gente de afuera.

Ahora, ¿cómo lo hacemos? Dos semanas de eventos descentralizados donde nos damos a la tarea de traccionar un poco de gente: tenemos 17 mil invitados confirmados, 4 mil de ellos internacionales, 400 fondos y en este par de semanas dinamizamos tres ciudades: Bogotá, Cali y Medellín. Hay eventos de todo tipo, de todo estilo, hay cenas, hay torneos de padel, hay eventos deportivos, lo que permite es que la gente se conozca más allá del ‘speech’ o del ‘pitch’, sino que se conozcan como humanos y un poco el festival lo que intenta también hacer es eso.

Quiero ir un poquito atrás: ¿Por qué lo montaron? Uno cree que la gente se fija mucho en el resultado y no en el proceso. La gente cree que el ecosistema emprendedor hace 10, 15 años era como lo que existe hoy y resulta que no. ¿Por qué tomaron la decisión de crear algo que se llama Colombia Tech Week?

A ver, todos venimos de emprender, todos somos cofundadores, yo confundé una compañía antes de estar en Colombia Tech Week, Andrés en Rappi y Daniel en Truora.

¿Cuál?

Philo Legal, nosotros asesoramos legalmente a startups.

Trabajábamos con el ecosistema y empezábamos a ver dolores recurrentes, dos en particular: El primero es que a la gran mayoría de gente que quiere levantar capital le toca irse afuera a levantarlo porque el ecosistema de levantamiento de inversión en Colombia es apenas emergente y, por otro lado, había un desgaste natural en las iniciativas locales porque nos estábamos encontrando los mismos con las mismas en todos los eventos.

Entonces, a partir de ahí, dijimos: oiga, esto hay que dinamizarlo. Sin la idea tan clara de que era a través de un Tech Week, estuvimos en México, en Nueva York, tuvimos la oportunidad de viajar por varios países y vimos el formato y dijimos, oiga, acá hay algo diferente, pero nos tocó dar una milla extra porque no somos México, no somos Nueva York y esa milla extra es levantar el teléfono y hablar con un poco de inversionistas, con un poco de corporativos. Teníamos una meta de 400 conversaciones mensuales durante alrededor de 8 o 9 meses cada miembro del equipo. Muchos “nos” al principio, luego esto fue tomando forma y a partir de ahí surge desde dos problemas que estábamos viendo y desde una intención, yo creo que muy natural, de querer construir y de querer aportarle al país.

Con eso claro, ¿Qué es Colombia Tech Fest, donde estamos ahora mismo? ¿Qué es esto?

Estamos en el Parque Museo El Chico, en el Colombia Tech Fest, que es como la oportunidad de reunir a toda la audiencia que asiste al Colombia Tech Week. Queremos que pasen cosas dentro del festival. Desde que lo montamos dijimos: esto tiene que ser como un “Coachella” pero de emprendimiento, porque hay que darle otra cara a la interacción, somos tecnología y hay que tener maneras o, digamos, formas diferentes de conectar. Entonces, a partir de ahí, surge, más bien, con la excusa de querer reunir durante dos días, a toda la audiencia que viene y que sucedan cosas.

Queremos sacar a la gente un poco de su contexto, que conecten de manera diferente. Hay actividades para todo el mundo, hay marcas, hay shows, hay escenarios. Trajimos 120 ‘speakers’ locales e internacionales, desde Mario Hernández a Beatriz Fernández, de Crepes; Juan Pablo Raba hasta Andrés, el cofundador de Koshki, Simón, que mañana va a estar también por acá, el de Rappi

Entonces es una mezcla un poco de todo: queremos ‘Mindset’, queremos cultivar cultura de emprendimiento. Por otro lado, irnos, por un lado, más técnico que es levantamiento de capital y cómo hacerlo. Y, por último, inteligencia artificial.

Yo creo que esta pregunta podría ser un poco grosera, Nicolás, pero por qué todos hablan de ‘Mindset’. ¿Así de mal estamos en eso del pensamiento, valga la redundancia, de pensar en grande que nos lo tienen que decir todo el tiempo? ¿Somos muy débiles en eso?

Yo te voy a poner un ejemplo: Hace por ahí cuatro años, con mi anterior compañía, uno estaba pensando y soñando, uno estaba construyendo una empresa más o menos rentable, de servicios, que hoy en día le va muy bien pero, cuando, digamos que entiendes y vas pensando y vas entendiendo que quizá tu rol en la sociedad basado en las capacidades que has venido creando pueden aportar más desde el impacto, eso uno se lo tiene que creer.

Entonces, a partir de cultivar la ambición que no solo tiene que ver con lo monetario sino con el nivel de impacto que generas y lo repites de manera recurrente, es más probable que la gente con la que interactúes se rete de igual forma y quiera construir cosas globales. Entonces, por eso, la premisa de ‘Mindset’ en el ecosistema de emprendimiento de tecnología sobre todo hay que estarla repitiendo porque uno la escucha la primera, la segunda, la tercera, y a la quinta ya entiende por qué todo el tiempo hablamos de ambición y de querer construir soluciones globales.

Aquí se ve mucha gente de la gran empresa, el llamado corporativo, el emprendedor que ya ha vendo avanzando desde su base tecnológica, pero qué pasa con los que todavía no han montado empresa o los jóvenes que están buscando una guía. ¿Cómo hacer para llegar a todo el público en este festival?

Esto es para todo el mundo. O sea, desde que lo construimos es para todo el mundo. Entonces, para el emprendedor que quiere levantar su próxima ronda, acá hay fondos. Por otro lado, para el entusiasta tecnológico que necesita el empujoncito o que necesita meterse a un workshop de inteligencia artificial para realmente entender qué está pasando en otros países y cómo traer esas dinámicas a Colombia, también hay espacio. Para el corporativo que quiere establecer mecanismos de colaboración abierta con otras compañías de base tech, también hay espacio. Para el estudiante que quiere venir a impregnarse de mentalidad y entender cómo lo han hecho otros porque eso es un poco la premisa, es cómo traemos gente que ya haya pasado por el lodo y no solo por el lodo, sino que hoy sean referentes también es el espacio.

Entonces, yo creo que sin duda alguna este es un espacio que busca la tecnología, no solo son startups y fondos de venture capital, son una cantidad de actores que confluyen y la premisa de Colombia Tech Week es agruparlos.

Y ahora vamos con algo que va a pasar la otra semana. Más de 200 eventos, entiendo. Cómo va a ser la otra semana, porque además estamos también con el GoFest, en Endeavor Day, Platzi Conference. ¿Cómo va a ser el escenario en lo que a ustedes compete?

La otra semana hay 200 eventos en Bogotá, eventos para todo el mundo, entonces tenemos de nuevo espacios deportivos, encuentros privados, tenemos también espacios de inspiración con Google, Amazon Web Services, Oracle, todas las compañías de tecnología como Apple, NVIDIA van a estar diseñando iniciativas en función de entregar información de valor; entonces la otra semana se viene una agenda muy muy intensa para los 17 mil asistentes.

Está el GoFest, la otra iniciativa de la Cámara de Comercio de Bogotá que lleva 8 años y desde el año pasado nos aliamos. Nosotros somos super cercanos a Endeavor, que va a tener un espacio dentro de dentro de GoFest, entonces va a estar increíble. Yo creo que todo esto en últimas termina agregándonos valor a todos porque es mucha más gente la que se entera de que esto está pasando, es mucha más la gente internacional que tiene oferta para elegir lo que se le antoje y los esfuerzos de todos combinados pues, nos permiten tener un mundo de gente.

Nicolás, ¿cuántos años tiene usted?

Tengo 28

¿Cuándo arrancó con todo esto del emprendimiento?

Mi papá es empresario, entonces empecé de chiquito.

Cuénteme un poco esa historia, ¿cómo fue eso?

Mi papá tiene una agencia de marketing y también implementa software, como trabaja con proveedores de software, y muy chiquito empecé a trabajar con él, como desde los 15 años me tocó mensajeriar, me tocó de todo imprimir y era como la forma de él de un poco, oígase, de dejarme algo, y luego a los 20 empecé a trabajar de manera muy muy como muy cercana con él y nada, me tocó chiquito y viéndolo en ese proceso yo creo que viene un poco el espíritu

¿Pero usted es abogado?

Yo soy abogado

¿Y esa visión marketing viene de la familia?

De acuerdo, de ahí aprendo marketing, ventas, y pues soy abogado sobre el título, pero me reconozco más como emprendedor marquetero.

¿Eso quiere decir que estamos hablando de un proceso de 8 años? ¿Cómo lee ese proceso hoy?

Ocho años después, mucho aprendizaje, yo creo que uno a veces se acelera y no entiende que hay ciclos naturales. Yo sí creo que una de las primeras cosas que debe hacer en la vida es buscar aceleradores y para mí, esos aceleradores han sido mentores o personas de las que he tenido la oportunidad de aprender mucho y todo en mi vida ha sido así. He encontrado 4 o 5 personas que hoy, pues, son parte de lo que soy como ser humano y siempre que viene alguien, un practicante, lo que sea, y me pregunta, pues les digo que encuentren una experiencia de valor porque eso forja estructura mentalidad, ganas de trabajar y para mí, creo que ha sido algo que me ha impulsado mucho.

Nicolás, gracias por el tiempo.

No, a ti.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚