Las 13 ‘cualidades’ de los emprendedores digitales que los diferencian en los negocios

En estos días de comienzo de año, cuando vamos haciendo un listado de objetivos y tratando de ponerle foco a lo urgente -pero también a lo importante-, me topé con un cuaderno de notas en donde, de manera cuidadosa, tomaba apuntes sobre lo más destacado que iba viendo en cada clase de la Maestría en Dirección de Empresas (MBA, por sus siglas en inglés) que estudié en Inalde Business School. Y me encontré con una lista que bien vale compartir por esta vía, porque la era digital y la IA sí que ha traído toda una marea de nuevos negocios y recordé que allí, en el salón de clase tras una charla con Renzo Sesana -en ese momento cabeza de un family office-, nos describieron las que se podrían considerar las 13 cualidades que ponen en práctica todas aquellas personas catalogadas como “emprendedores digitales”. Entonces la lista, con suma de detalles de lo que he aprendido hablando con este tipo de hacedores de negocios, va a continuación:

Obsesión por el propósito. Por ejemplo, tienen en su mente y en su negocio, objetivos claros que buscan eliminar intermediaciones, crear valor de negocio, pero dejando claro que esto, es decir, todo lo que hace su compañía, va alineado con su propósito de vida. Un ejemplo de ello: Symplifica, la plataforma que conecta a trabajadores de servicios generales con quienes contratan personas para que hagan sus oficios en casa. La variable es que cumple con todos los requisitos de ley a la hora de contratación y pago, eliminando, de entrada, cualquier tipo de abuso a la hora de la compensación económica.

Visión y compromiso de largo plazo. Aunque sus negocios se mueven rápido, estas personas tienen capacidad de “visionar” el para dónde va su industria y también una “capacidad de ejecutar”, de esa forma cambia el ritmo y la velocidad en el momento en el que sea necesario. Es lo que sucede con las startups y difícilmente con las empresas tradicionales.

Soluciona problemas a los usuarios a como de lugar. Ellos, de manera rutinaria, tratan de escuchar primero a los usuarios y, con esa información, toman acciones. No se vale alargar el proceso, al contrario, el camino tiene que ser simple, sin tantos pasos, eso es lo que hace que una experiencia de usuario sea exitosa.

Datos son un activo relevante en su negocio. Nos dicen que el nuevo oro está en los datos. En su nombre, su correo electrónico, su número celular, sus gustos y afinidades, etc. Lo que va dejando como huella cuando navega en internet. Pues ese es el oro de los emprendedores digitales. Y lo vemos a diario cuando usamos redes sociales o plataformas en línea, donde las marcas que usan algoritmos y ahora IA’s nos persiguen porque en algún momento evidenciamos interés por una de ellas y no se detienen hasta que captan nuestra atención. Todo eso se logra gracias a los datos. Y ahí hay millones de negocios.

Un emprendedor no necesita un crédito, se obsesiona por los inversionistas. Se trata de encontrar a otros que crean en su idea, en su proyecto, en su propuesta de solución, no en un banco que lo único que busca es la ganancia a través del pago de un interés financiero. Los primeros inversionistas, en su gran mayoría, son la familia y los amigos del emprendedor.

Viven en modo “Beta” - A/B testing. Lo que hacen son ciclos de iteración cortos y nunca quieren dejar de aprender. Para ellos los catalogados “fracasos” solo existen cuando no se aprende nada de la situación, de lo contrario son “enseñanzas”.

Se apalancan en el llamado networking y las redes de contactos. En esa tarea, están buscando constantemente a los mejores mentores, pero también a los que los pueden ayudar a crecer, a entender mejor un problema que parece simple, también buscan los mejores equipos, incluso buscan personas más inteligentes que ellos para que sean capaces de cuestionarlos y no, como sucede en muchas empresas tradicionales, donde muchos de los segundos viven aplaudiendo al líder, incluso cuando saben que lo que está haciendo no está bien.

Trabajan con un equipo de cofundadores. Lo hemos visto en todas las compañías nacientes de la última década en el sector tecnológico, eso les sirve para navegar el barco en unidad y no solos, es el estilo más efectivo para transformar ideas y volverlas más grandes en medio de la ejecución.

Creen que atraer el talento es tan retador como levantar rondas de inversión. Tienen claro que en un buen equipo se soporta una buena empresa capaz de cambiar modelos tradicionales, no se trata solo del líder o del dueño de la idea, hay que tener buenos ejecutores a la hora de hacer presencia en el terreno, de remar a contracorriente.

Prefieren tomar decisiones con datos y no con su intuición. Esa es la forma de operar, porque creen que la intuición, que también es muy valiosa y lo hemos visto durante décadas, falla si se le compara con los datos, que son la fotografía del negocio.

Son obsesivos trabajando. Sí, esa es la razón por la cual son los protagonistas de la llamada ola de agotamiento o desgaste profesional conocido técnicamente como burnout.

Juegan para ganar y nunca para perder. Esto se ha visto marcado en la expresión “quemar plata”, una práctica muy habitual cuando las startups buscan crecer rápido, es decir, usan recursos para crecer a como de lugar para llegar al objetivo de demostrar cifras gigantescas, por ejemplo, en usuarios, en descargas, en transacciones. Esa práctica les ha salido muy bien a muchos, pero terrible a otros, tanto que los ha llevado a la quiebra. Un ejemplo de esta práctica: imagine una aplicación por la que se compra el mercado. Lanza promociones “irresistibles” para que sus usuarios le compren más, con descuentos del 30, 40 o 50 %. Pero lo que está haciendo es usando sus propios recursos para subsidiar parte de esa promoción, bajar el precio y ser más atractivo frente a sus competidores. Ahí está quemando la plata. A muchos les ha funcionado, a muchos no.