Las 7 características del buen líder para Felipe Bayón, expresidente de Ecopetrol

(Liderazgo) ¿Quién es Felipe Bayón, como para que más de 1.000 mujeres que esperaban atentas en un escenario de la Cámara de Comercio de Bogotá, fuera el encargado de abrir el festival de emprendimiento Mompreneur 2024 y causara un aplauso de esos que, por fuerza y extensión, van dejando ver el impacto de lo que dijo en las personas que lo escuchaban?

Pues Bayón fue presidente de la estatal petrolera, Ecopetrol, desde 2017 hasta el 31 de marzo de 2023. Dicho por la misma compañía, la más grande de Colombia, siempre se ha destacado “su liderazgo para convertir a Ecopetrol en un grupo diversificado de energía referente en el continente americano, comprometido con la transición energética, con una robusta estrategia de largo plazo al 2040 ‘Energía que Transforma’ que responde integralmente a los retos actuales en materia ambiental, social y de gobernanza para continuar creciendo de manera sostenida y rentable”.

En el 2020 fue reconocido como el “Empresario del año” y de acuerdo con fuentes económicas durante su periodo en la compañía logró ganancias por más de US$ 7.500 millones, y “también lideró la adquisición del 51.4% de las acciones de ISA, una de las transacciones más relevantes del hemisferio occidental en 2021 con resultados ya visibles en descarbonización y electrificación”.

Y aunque la lista de logros es larga, fue la misma Ecopetrol por medio de su junta directiva cuando anunció su salida, quien destacó a Bayón por “su direccionamiento fundamental para afrontar las más complejas coyunturas internacionales de los últimos años como la crisis de precios derivada de la pandemia por el Covid-19 bajo los más altos estándares de seguridad industrial y atender la demanda de combustibles del país para su funcionamiento”.

Ya, con esta parte de su perfil clara, ¿cuáles son las 7 características de un buen líder para Felipe Bayón y que se lo trasmitió a miles de mujeres presentes en el festival de emprendimiento 2024? Aquí van:

“Alguien me dice: “no, es que el líder es el jefe. Es el que se las sabe todas. O es el que más títulos tiene o el cargo más largo”. Mentira. Todos podemos liderar. Les voy a dar 7 temas que para mí han sido fundamentales en términos de liderazgo:

1. Define su estilo de liderazgo. No existe una receta. No todo aplica y es bueno para todos. A mí a veces la gente me decía: “usted no va a ser presidente de una compañía, usted es demasiado buena gente”.

2. Acepta que se equivoca y que es vulnerable. Uno mete las de caminar, uno se equivoca, y hay que decirlo.

3. Pide ayuda. Levanta la mano. La gente nos ayuda cuando se lo pedimos.

4. Se gana el respeto de los demás. Uno no puede exigir respeto.

5. Entiende que el ego es un mal consejero. A veces nos las creemos todas.

6. No abandona sus sueños. Ustedes que son emprendedores que a veces les toca duro, uno se cae y vuelve y arranca. En emprendimiento dicen: si va a fallar, falle rápido y ojalá sea con poquita plata.

7. Se rodea bien. El apoyo de los otros es fundamental”.

Y les dejó un consejo final a todas las personas que están en oposiciones de liderazgo con equipos o, incluso, haciendo el trabajo para sí mismos:

1. Mirarnos al espejo. Antes de mirar al vecino y ver qué tiene mal, mirémonos a nosotros mismos y veamos qué podemos cambiar.

2. Tomar el control de nuestro destino en nuestras manos. Quisiéramos a veces que alguien más tomara la decisión con uno, a veces es difícil, en una inversión, en un riesgo. Las decisiones de personal con los colaboradores. Pero es importante tomar el control de nuestro destino.

3. Construir comunidad y mantener nuestras redes. Hoy, con tantas redes, es fundamental conectarse, hay que establecer puentes y vínculos.

