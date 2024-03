Las amigas que crearon una marca de ropa cómoda y elegante para bebés

Andrea Rodríguez y María Alejandra Rocha, las emprendedoras detrás de Egret Shop. Foto: Egret Shop

“Egret, es una marca nacida de la amistad y la maternidad que fusiona la elegancia atemporal con la comodidad esencial para los más pequeños. Fue fundada por María Alejandra Rocha y Andrea Rodríguez, dos mujeres con más de dos décadas de amistad que comparten la travesía de la maternidad en Barranquilla. María Alejandra es la creativa detrás del diseño y se une a Andrea, experta en organización y gestión, para liderar un equipo apasionado de más de cinco mujeres. Juntas, le damos vida a colecciones que no solo visten a los bebés y toddlers con estilo, sino que celebramos la alegría de crecer con prendas que cautivan y acompañan cada etapa de la infancia.

Hicimos un relanzamiento de la marca hace ocho meses. Desde que volvimos a “prender el carro” hemos tenido un crecimiento del 60 % mes a mes haciendo cuatro colecciones y dos cápsulas al año, en tallas que van desde los tres meses a la 2T. Somos un equipo de seis personas, actualmente nos encontramos en almacenes en cuatro ciudades del país (Bucaramanga, Bogotá, Cartagena y Barranquilla) y exportamos a tres países incluyendo Kuwait. Esperamos en 2024 llegar a cinco ciudades más incluyendo Montería y Medellín, para aumentar la presencia internacional con nuestra marca”, así lo cuentan Andrea Rodríguez y María Alejandra Rocha, las emprendedoras detrás de la marca de moda infantil Egret. Hablamos con ellas en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y aquí está su historia.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

María Alejandra Rocha, Derecho, 34 años

Andrea Rodríguez, Politología, 34 años

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Nació cuando María Alejandra vivía en Bruselas y tuvo su primer hijo. Su idea empezó como un emprendimiento de lencería para bebés usando los encajes hechos en Brujas (Bélgica) y poco a poco fue migrando a la ropa de bebé por la necesidad que ella tenía de vestir a su hijo, de una manera clásica y elegante, sin sacrificar la comodidad. Hoy en día la marca es 100 % de ropa de bebé.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Empezamos con una fundación de mujeres desplazadas cabeza de familia llamada Luz y Vida, ubicada en Bucaramanga, cuando Egret hacia lencería. María Alejandra traía los encajes de Bruselas y ellas patroneaban y hacían los cambiadores, canastos, baberos y pañaleras. Fue una linda experiencia, pero la marca transitó a ropa de bebé y ya el trabajo con la fundación llegó a su fin. En esa experiencia aprendimos mucho.

Cuando María Alejandra decidió que su mercado era ropa de bebé, tenía a su hijo mayor, Joaquín, como inspiración. En ese momento hicimos el primer logo oficial y nos enfocamos en ropa para bebés exclusivamente.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Arrancamos con capital propio de María Alejandra y ella luego me invitó a invertir y a hacer sociedad. Ambas hemos invertido con capital propio. Nos hacía mucha ilusión hacer empresa porque compartimos los mismos intereses y valores. Además, por coincidencias de la vida, las dos formamos familia en Barranquilla y fue en esos encuentros donde nos hicimos socias. Ahora la sede principal de Egret es en esta ciudad, allí vivimos y nacieron nuestras hijas.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Con nuestra marca estamos logrando ofrecer una moda infantil que equilibra elegancia clásica y comodidad moderna, destacándonos en un mercado donde a menudo uno de estos aspectos se sacrifica por el otro. Somos muy cuidadosas en los materiales, detalles y diseños. Por eso, nuestras hijas son las principales modelos. Si ellas no se sienten cómodas, descartamos el molde. No solo se trata de diseño, es bienestar, ambas cosas son importantes para la marca.

6. ¿Soy feliz?

Somos muy felices, ha sido un proceso de muchos aprendizajes y todos los días disfrutamos de los retos que se presentan. Hemos llorado y reído con nuestra marca, es como otro hijo, nos reta diariamente, pero eso también nos impulsa a creer y a crecer.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Por el momento no lo tenemos contemplado.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Es un proceso de mucho compromiso, de muchísimo trabajo. Es duro sacrificar tiempo en familia para sacar adelante las colecciones o ir a ferias, pero al final, como lo dijimos antes, disfrutamos el proceso y es gratificante ver los frutos de estos sacrificios. Hay otro tema que nos ha tocado aprender y es el manejo de las redes; perder el miedo a la cámara, tener que subir material casi todos los días, mirar las tendencias, saber qué publicaciones funcionan y cuáles no.

También hablemos de los photoshoot, esa es otra experiencia, como nuestros modelos son niños pequeños, el día que vamos a tomar fotos, de pronto no están de ánimo, lloran, tenemos que cantarles y jugarles para lograr buenas tomas. Nos ha pasado que les dan comida y ensucian las prendas.Es una experiencia diferente y especial. Y otro punto para compartir son las contrataciones, por ejemplo, nosotros en colecciones grandes tenemos que recurrir a contratación temporal, y muchas veces dicen que saben hacer cosas y no las hacen con la calidad que queremos para la marca, lo que significa pérdida de tiempo y plata. Al final todo esto son aprendizajes, esto último nos llevó a abrir nuestro taller propio en el 2023.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Estamos construyendo nuestro sueño. Queremos seguir soñando, trabajando y creciendo mucho más. Buscamos expandir la marca a nivel internacional y hacer presencia en las más reconocidas ferias de ropa para bebé a nivel mundial.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Nos proyectamos desde la ciudad que nos vio crecer y donde hoy en día contamos con un taller propio. Llegaremos a cinco ciudades más a nivel nacional y tres internacionales más en el 2024.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, es una marca atemporal que puede llegar a muchos países a través de boutiques relevantes en el mercado de ropa de bebés. Ya tenemos presencia en cuatro boutiques por fuera de Colombia, incluyendo Kuwait.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí, siempre y cuando sean inversionistas profesionales que tenga conocimiento de la industria o sean jugadores relevantes de la industria que se enamoren de nuestra marca.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Accesorios y lencería hasta que no seamos líderes en nuestra línea de ropa para bebés.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Nuestras mamás son mujeres trabajadoras que nos inculcaron la importancia de la dedicación, del trabajo en equipo, de la solidaridad y de dar siempre el mayor esfuerzo, nunca dejaron de trabajar, pero a la vez fueron mamás presentes y es lo que hoy nosotras tenemos como ejemplo; lo que hacemos es por nuestros hijos.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Mi segundo embarazo, coincidió con un alza en las materias primas y algunos problemas de producción que me llevaron a pensar que Egret no podía continuar. Me tomé una licencia mientras organizaba mis ideas y ahí recurrí a Andrea, que siempre me había dicho que quería invertir en mi emprendimiento. Ya llevamos más de un año juntas y hemos crecido increíble como amigas y socias. Nos complementamos mucho y ahora creo que estamos en un gran momento de crecimiento.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Ha sido increíble, pues en el camino nos hemos encontrado personas que nos han dado la mano de forma desinteresada por el simple hecho de querernos ayudar a crecer, tenemos algunas amigas que ya llevan muchos más años emprendiendo en la industria de la moda y su experiencia nos ha ayudado a tomar decisiones pensando en el crecimiento de la marca. Existe una solidaridad entre emprendedores que puedes verla en reuniones, ruedas de negocios o ferias; todos queremos lo mismo, que las empresas crezcan, generen empleo, y que dejen huella.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Soñamos que nuestros hijos de seis y un año puedan seguir con este legado, trabajando desde el área que les guste. O que como con nuestras mamás, seamos inspiración para que hagan empresa en el país.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Con presencia en las más grandes boutiques internacionales y una fábrica de producción completa donde podamos dar trabajo a más mujeres. Nosotras soñamos que este emprendimiento sea el sostenimiento de muchas que también son mamás y quieren darle un futuro a sus hijos, trabajando y teniendo tiempo para ellos.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Son fundamentales. La mamá de María Alejandra es la jefe de taller y la mía es la contadora, así que han cumplido un papel fundamental. Sergio (el esposo de Andrea) nos da muchas pautas para la gestión comercial y Daniel (el esposo de María Alejandra) nos hace seguimiento financiero. Además, nuestras bebés son modelos e imagen de la marca.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Creemos que vamos por buen camino, pero nos falta mucho. Todos los días aprendemos algo. Además, tener sueños y ganas de crecer hacen que nunca nos detengamos. Egret no sería lo que es sin la ayuda de muchos otros emprendedores que con su conocimiento y experiencia nos han ayudado a crecer. Y nosotros queremos compartir nuestra experiencia a quien le sirva.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Como lo mencionamos anteriormente, contamos con nuestra familia que es parte de la empresa en diferentes áreas, tenemos también un grupo de mujeres que trabajan en producción y una persona encargada de redes. Hemos ido creciendo y eso ha sido gracias al trabajo de todas las personas que creen en nuestra idea de negocio y se han comprometido con la marca.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Somos una marca fundada por dos amigas que comparten los desafíos de la maternidad, dos santandereanas con el empuje que caracteriza a las mujeres de nuestra región, influenciadas por el estilo y la elegancia barranquillera. Con Egret hemos creado una marca atemporal que tiene como prioridad la comodidad de los niños sin perder el estilo, se trata de diseño y bienestar, una combinación inseparable.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que el camino del emprendimiento no es una línea recta, sino una montaña rusa, podemos estar arriba unos meses y otros son más difíciles y de más trabajo; pero este trabajo en equipo es lo que ha permitido que sigamos adelante y que veamos los frutos al final de cada colección. Tener los objetivos y el ADN de la marca clara, nos ayuda mucho en los tiempos que nos desafían y nos retan.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚