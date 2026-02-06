Las cinco variables que debe cuidar para que su negocio sea sostenible y evite la quiebra

Foto: Pexels y Edwin Bohórquez Aya

Toda emprendedora o emprendedor debe ser buen vendedor. Esa frase la he escuchado cientos de veces. En clase, en ferias de negocios, en entrevistas, en comités. Justo, hace un par de semanas, en un laboratorio de Google, por aquí en Bogotá, un consultor lo repetía. Incluso nos ofrecía, a quienes estábamos presentes, distintas estrategias para lograr efectividad en las propuestas de ventas, cerrar negocios y “alinearnos” con “las necesidades de los clientes”.

Claro, un negocio sin ventas no es negocio. Pero en la vida de los negocios no todo...