Las emprendedoras colombianas que se pusieron cita con la reina Letizia

Las cocadas se convirtieron en el producto con el que emprendió Meregilda Zúñiga Mina. Aquí durante la visita de la reina Letizia. Foto: Cortesía

La de Meregilda Zúñiga Mina es una de tantas historias, de miles de realidades que vivimos en Colombia, a diario: “Llevo 19 años en Cali, pero nací en Timbiquí, Cauca. Allá vendía cocadillas, los dulces típicos de la región. Solo alcancé a hacer hasta quinto primaria, pero con eso aprendí a sustentarme. Tuve que salir desplazada de mi pueblo por la violencia con mis hijos porque no quería que crecieran entre tanta muerte, miedo y terror. Primero fui a Buenaventura a probar suerte, luego fui a Cali para tener más oportunidades. No fue fácil, me tocó dormir en la calle varios días y trabajar como empleada en casas. Luego conseguí puesto como barrendera por las calles de Cali y tiempo después en una fábrica de cocadas. Aprendí con mi amiga Rosa y dijimos que podíamos hacerlas nosotras y venderlas. Así que empezamos a cocinar con mis cinco hijos y esposo a las cinco de la mañana para repartir a Rosa y otras 22 mujeres madres solteras que sostienen a sus familias. Me siento orgullosa de que otras mujeres vendan nuestras cocadas”.

Y la de Jessica Flores retrata la historia de miles de migrantes que llegaron a Colombia: “Nací en Caracas, Venezuela; vine a vivir a Colombia para escapar de la crisis de mi país. Empecé con un crédito y así pude comprar mis tres primeras carretillas para la venta de chontaduro, con mi segundo crédito pude adquirir los elementos para cocinar el chontaduro y refrigerarlo de manera adecuada. Ya son 4 años en el negocio, actualmente tengo 13 carretillas de venta de chontaduro en diferentes lugares de la ciudad de Cali y tengo mi propio local en donde cocinamos, refrigeramos y distribuimos nuestro producto. Lo que más me ha gustado de emprender es ayudar a los demás, en especial a mujeres migrantes y madres cabeza de hogar. Pienso en mi llegada a este país, en las puertas que se cerraron y hoy deseo ser esa mujer que abre la puerta a las demás personas, para apoyarlos con un trabajo y una mejor calidad de vida para ellos y sus familias que viven en Venezuela”.

Las dos, pujantes, con todas esas personas que se levantan a diario para, con sus ideas y sus negocios, construir una mejor sociedad desde la dignificación que da el trabajo. Hasta donde estaban ellas, hasta sus locales, por sus historias de emprendimiento, de resiliencia, llegó la reina Letizia, de España, en uno de los pocos encuentros públicos que tuvo en Colombia, en el marco de “un viaje en el que estuvo conociendo el trabajo que la cooperación española desarrolla en el país en las áreas de salud, gobernabilidad e igualdad de género, desarrollo rural y seguridad alimentaria”, informó la organización Bancamía y la fundación Microfinanzas BBVA, FMBBVA.

Entre Meregilda y Jessica se están generando más de 30 empleos a otras mujeres. Dice Viviana Araque, presidenta de Bancamía, durante la visita, que para cambiar sociedades es necesario apoyar a colectivos vulnerables como los migrantes: “Desde hace 4 años en Bancamía, como entidad de la FMBBVA, decidimos trabajar para apoyar a los migrantes venezolanos con el compromiso de acompañarlos en su inclusión financiera, productiva y social, porque estamos convencidos de que esta es la mejor forma para lograr una reinserción positiva al país. Hoy ya atendemos a cerca de 8.000 personas de esta población, 55% mujeres, a quienes les hemos entregado más de 16.600 productos de crédito, ahorro, inversión y seguros, quienes como Jessica ya son generadores de empleo y dinámicas de desarrollo en sus entornos”.

De acuerdo con las cifras de la FMBBVA, que opera en cinco países de América Latina, Meregilda y Jessica hacen parte de los tres millones de emprendedores que atienden con sus proyectos. De esa cifra, 1,6 millones son mujeres creadoras de negocios, todas de bajos recursos que atienden en la región. “El 42% viven en zonas rurales, el 86% son vulnerables desde el punto de vista de sus ingresos y el 36% a lo sumo tienen educación primaria, realidades en las que se enfrentan barreras para acceder y usar los servicios financieros, pero que con procesos de inclusión se pueden ir superando”, agregó Bancamía en un comunicado de prensa.

“Ni me creo que la Reina Letizia me hubiera visitado. Fue una cosa de locos después de salir de mi pueblo, dormir en la calle, que ella venga a verme es una felicidad que solo he vivido dos veces en mi vida: cuando cumplí mis 50 el año pasado y hoy con la visita de la Reina. Los vecinos salían y la saludaban, se asomaban a vernos. Ahora con su visita, que el mundo se dé cuenta de que yo, como mujer desplazada y pobre, existo para los demás”, dijo Meregilda. Fue “una oportunidad que solo se presenta una vez en la vida, nunca esperé una visita de esta magnitud, y lo que más me satisface es haber conocido lo humilde, amable y extrovertida que es ella. Los vecinos no podían creerlo, no pensaban que en realidad fuera ella, y muchos se agruparon en las esquinas para verla y saludarla”, apuntó Jessica.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚