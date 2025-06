Las hermanas que crearon una marca de accesorios que promueven la autenticidad

María Isabel Zuluaga y Lina Marcela Zuluaga, las emprendedoras detrás de Skull. Foto: Skull

“Somos dos hermanas apasionadas por las calaveras, y de esa pasión nace la inspiración para crear nuestra marca: Skull, una declaración de individualidad en un mundo dominado por tendencias pasajeras. A través de ella, invitamos a nuestros clientes a sumergirse en una experiencia única, donde cada pieza está diseñada para destacar y celebrar lo auténtico. Nuestra misión es simple: brindar libertad de expresarse sin límites, desafiar lo común e inviar a trazar un camino propio, porque al usar Skull, no solo se llevan accesorios: se lleva una actitud inquebrantable de originalidad y distinción.

Estas son las palabras de Lina Marcela y María Isabel Jurado, las emprendedoras detrás de este negocio inspirado en la creatividad. Hablamos con ellas en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y aquí va su historia.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Lina Marcela Zuluaga, 33 años, Diseño Gráfico e Industrial.

María Isabel Zuluaga, 29 años, Tecnología en Construcción de Acabados Arquitectónicos.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Inicialmente vendíamos accesorios en la universidad. Empezamos vendiéndolos como una forma de generar ingresos extra. No teníamos nombre, ni marca, ni muchos planes. Esa primera chispa se quedó quieta un tiempo, pero años después, teniendo trabajos formales, sentimos que queríamos retomar esa idea.

Esta vez fue diferente: llegó el nombre, Skull, y con él una visión mucho más clara. Aunque al principio era muy distinto a lo que es hoy, con el tiempo fuimos puliendo el concepto, haciéndolo más auténtico y con un sello muy nuestro.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Con tiempo, prueba y error, mucha constancia y persistencia. Al inicio cada una tenía un trabajo de tiempo completo más Skull, y poco a poco fue creciendo. Empezamos ensamblando, luego creando nuestros propios diseños, aprendiendo sobre materiales, procesos de producción, ventas, marca y comunidad.

4. ¿De dónde saqué la plata para empezar? ¿Cómo la pagué?

El primer capital fue de $50.000. Todo fue muy orgánico: vendíamos algo, volvíamos a comprar material, y así sucesivamente (venta y reinversión) . Nunca recibimos inversión externa. Skull se ha financiado con nuestras propias ventas desde el principio.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos construyendo una comunidad de personas que se identifican con nuestra forma de ver el mundo. Gente que no encaja en lo típico, que busca autenticidad. Skull no es solo accesorios: es una forma de expresión. Queremos que cada persona que use una pieza nuestra sienta que está diciendo algo sin hablar.

6. ¿Soy feliz?

Muchísimo. Hacer emprendimiento en Colombia ha sido un proceso de autodescubrimiento, libertad y crecimiento. Emprender es difícil, pero cuando lo haces con mucho amor, orden y te apasionas, todo tiene más sentido.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No. Skull es parte de nosotras. Podríamos considerar alianzas o inversión estratégica, pero venderla totalmente no está en nuestros planes.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Ha sido duro, claro. No es fácil aprender todo desde cero, tomar riesgos, fallar, volver a intentar. Tener la paciencia para ver resultados. Pero también ha sido hermoso, cada dificultad nos ha hecho más fuertes y no ha ayudado a crecer y aprender.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Estamos cumpliendo nuestro sueño, pero aún hay mucho por hacer. Nos gustaría llevar la marca por toda Colombia e internacionalizarla, aún somos un emprendimiento muy pequeño.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Seguir creando, soñando en grande, llegar a nuevos lugares y personas. Queremos que más personas en el mundo conozcan lo que hacemos y se conecten con nuestra vibra.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí. El concepto de nuestra marca tiene todo el potencial para escalar. Nuestro estilo y mensaje conectan con muchas personas, y el modelo puede crecer sin perder la esencia.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Solo si esa persona aporta más que dinero: visión, conocimiento, conexiones, y nos ayuda a crecer estratégicamente. Eso sí, tendría que alinearse con nuestra visión y valores.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

La verdad, todo lo vivido ha sido parte del proceso. No hay algo que digamos “jamás lo volvería a hacer”. Cada paso, bueno o malo, nos trajo hasta aquí.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Nos inspiran muchas cosas: los tatuajes, la música, lo cotidiano, lo oculto. No seguimos a alguien específico, pero admiramos a quienes se atreven a hacer las cosas a su manera.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Nunca hemos pensado en tirar la toalla. Ha habido momentos difíciles, sí, pero Skull es nuestro proyecto de vida y nunca ha pasado por nuestra mente rendirnos. Hemos tenido situaciones en que nuestras creaciones y ventas no salen como esperamos, pero seguimos en pie, con esperanza y toda la actitud.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Más que una comunidad formal, tenemos muchas marcas amigas, clientes que se han vuelto familia, y personas que creen en lo que hacemos.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí, Skull no es solo accesorios, es una forma de expresión. Creemos que ese mensaje de autenticidad puede inspirar a más personas a mostrarse tal como son. Nuestras joyas son atemporales puedes trascender en el tiempo y verse bien.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Nos vemos liderando una marca reconocida en muchos países, con tiendas físicas, con una comunidad gigante, un equipo sólido y muchas cápsulas llenas de historia y diseño.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Fundamental. Fueron nuestros primeros clientes, los que siempre han creído en nosotras. Son nuestros fans número uno y desde el corazón, usan la marca porque en realidad les gusta (desde los primos hasta la abuelita).

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Lo estamos logrando, nos falta muchísimo camino, y sí, totalmente. Siempre que alguien nos pregunta algo, tratamos de compartir lo que sabemos.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Un papel vital. Aunque Skull lo lideramos nosotras dos, tenemos un equipo que nos apoya en temas que no podemos hacer por nuestra cuenta: web, pauta, fotos, contenido y entregas. No podríamos con todo sin ellos.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Skull tiene una actitud irreverente, rockera, pero también cercana. Nuestros diseños son originales, pensados por nosotras, y son producidos acá en Medellín. Todo lo que sacamos tiene nuestra esencia. Nuestra marca es autenticidad, rebeldía y libertad, eso nos diferencia. Producimos a demanda, no somo una empresa de producción en masiva.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Hemos aprendido a trabajar en equipo, a equivocarnos, a creer en una idea y meterle el alma para transformarlo todo. Además, que no se necesita empezar con millones, sino con determinación, organización y mucha constancia. Y que lo más importante es ser fiel a uno misma.

