Las mujeres que crearon miTribbu, la web que busca hacer fácil esto de emprender

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Diana Duque (D): Tengo 34 años y estudié Relaciones Públicas.

Johana Caicedo (J): Tengo 35 años y estudié Comunicación.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Todos conocemos a alguien que decidió emprender en algún momento y fracasó en el intento, o pasa trabajos para mantenerse a flote; esto le pasa al 90% de las personas en Latinoamérica, a nosotras nos pasó y decidimos cortarlo de raíz creando miTribbu, una plataforma (más coloquialmente una web robusta) que tiene como fin hacer que emprender sea más fácil y accesible para todos en Latinoamérica. Empezamos creando un marketplace para apoyar al emprendedor mediante la creación de su tienda virtual sin costo y estamos construyendo una comunidad que se apoya y se ayuda. Además brindamos mentorías y acompañamiento a los emprendedores de nuestra comunidad.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

D: No ha sido fácil pero hemos encontrado en el camino muchas personas maravillosas que se sienten identificadas, ya sea con el problema o con el propósito, y han aportado mucho para ir consolidando el proyecto.

J: Uff, qué buena pregunta: para mí la clave ha estado en apasionarme con lo difícil que es emprender y saber que lo que estamos construyendo nos hubiera solucionado la vida cuando estábamos emprendiendo. Lo segundo, creo, siendo curiosa pues no nos la sabemos todas, pero siempre hay alguien que sí, por eso para mí el networking ha sido clave y más cuando no eres founder reconocido 😅.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

D: Todo ha sido por bootstraping (financiado con nuestros ahorros), vendí el carro y hemos puesto todo en este proyecto. Ahora estamos buscando conseguir recursos mediante crowdfounding e inversión para poder acelerar el proceso.

J: Agrego que las uñas han sido una muy buena herramienta para lograrlo porque literal nos ha tocado todo con las uñas 😉.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

D: En miTribbu tenemos una premisa y es que “el éxito o fracaso de un emprendedor tiene un impacto que trasciende ampliamente lo económico”. Es decir, cuando una persona decide emprender y logra vivir de ese sueño, ese talento o esa pasión deja un mensaje positivo en su entorno muy distinto al que deja alguien que ha tratado y lamentablemente ha tenido que abandonarlo, no porque su producto sea malo sino porque no ha logrado llegar a suficientes clientes para vivir de ello. Ahí hablamos de un impacto social y emocional además del económico. Es por eso que trabajamos a diario para que emprender sea posible para todos.

J: Imagínate que ahora el emprendedor que no lograba vender, que fracasó y tuvo que abandonar sus sueños encuentra un espacio donde puede vender sus productos, llega a una comunidad que lo apoya y lo motiva, la historia de éste y el 90% de personas que deciden emprender cambiaría, ¿verdad? Eso es lo que buscamos con miTribbu.

6. ¿Soy feliz?

D: Creo que la felicidad depende mucho del lente con el que mires la vida. Yo constantemente estoy pensando en soluciones, soy de las que piensa que a veces se gana y a veces se aprende. En lo familiar estoy en mi mejor momento: tengo una hija hermosa de 4 años, un bebé maravilloso de 4 meses y un esposo 100% compañero y amoroso. Económicamente no es mi mejor momento, le he invertido mucho tiempo y dinero a miTribbu y las startups suelen tardar en dar retorno, pero estoy segura que ya todo va a empezar a mejorar para mi y para miles de emprendedores.

J: Yo soy pu-ta-mente feliz, decido serlo todos los días, esto no quiere decir que no lloro, sufro, o me frustro, pero para mí eso hace parte de estar vivo y me encanta estarlo.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Tal vez más adelante. Cuando ya esté funcionando super bien, cumpliendo su propósito y sea hora de pasar a un nuevo proyecto. Pero lo vemos algo lejano.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

D: Mi primer emprendimiento lo inicié en el 2013, en ese momento buscaba trabajo en alguna multinacional pero no lo conseguí y tuve que emprender. Siempre se me inculcó que debía conseguir un trabajo “estable” pero, aunque no haya nada más inestable que ser emprendedor, he amado cada parte de este proceso.

J: Emprender es muy berraco, ahora imagínense crear una startup que le facilite la vida al emprendedor: pucha, ha sido más berraco todavía, pero me encantan los retos, lo difícil, cuando no hayas el camino es como gasolina para mí 😬.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

¡Este sueño apenas empieza! Queremos llegar a todo Latinoamérica y cambiar millones de vidas con nuestra plataforma y comunidad de emprendedores.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

D. En este momento estamos en el proceso de lanzamiento de miTribbu.com, queremos que se vinculen miles de emprendedores para ampliar nuestra oferta de productos y lograr que los colombianos puedan apoyar el comercio local de forma fácil, rápida y segura a través de nuestro marketplace. La mejor forma de apoyar la reactivación de la economía en nuestro país es si nos apoyamos entre nosotros.

J: ¿Qué sigue? Fortalecer la plataforma y a la comunidad, buscando mejorar siempre.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Totalmente! Tanto el ecommerce como los emprendimientos están en constante evolución y crecimiento, hay muchos problemas para los que los emprendedores necesitan solución y en miTribbu vamos a apoyarlos en todos los aspectos posibles. El marketplace es solo el comienzo.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

¡Claro! Nosotras tenemos las ideas, el conocimiento y las ganas pero este tipo de proyectos requieren mucho capital. Ya invertimos lo que teníamos para desarrollar el marketplace mitribbu.com, pero ahora estamos buscando fondos para poder hacer mejoras y dar a conocer la plataforma. Si desean apoyar esta solución para los emprendedores estamos recibiendo donaciones en https://vaki.co/miTribbu También estamos buscando inversionistas (en ese caso si se cede un porcentaje de la startup). Para invertir nos pueden contactar a diana.duque@mitribbu.com o al 3168656260.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

La verdad no nos arrepentimos de nada de lo que hemos hecho. ¿Podríamos haber hecho algunas cosas de mejor manera? ¡¡Un montón!! Pero no habríamos aprendido todo lo que hemos aprendido en este camino.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

D: Es un poco cliché pero creo que Simón Borrero ha sido una gran inspiración para esta generación de fundadores. Nos ha mostrado que podemos soñar en grande y derribar muchas barreras. Ademas la perspectiva que tiene sobre la vida y el emprendimiento es realmente inspirador.

J: Me inspiró a decirle sí a Dianis cuando me propuso este reto, el haber vivido en carne propia los fracasos de emprender, y la verdad esto me inspira todos los días, saber que hay muchas madres por ahí luchando incansablemente por salir adelante con sus hijos, muchos jóvenes luchando por cumplir sus sueños, por profesionalizarse, por vivir la vida que quieren, de comerse el mundo, y muchas personas buscando el sustento diario o el poder comprar un techo para vivir, un carro, entre otros.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Esto es como una montaña rusa. Un día te quieres comer el mundo y al siguiente te preguntas si hubiese sido mejor escuchar a tus papás y conseguir un trabajo de oficina. Por suerte las ganas de comernos el mundo (y mejorarlo) son mucho más grandes.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

D: Creo que emprender en el mundo startup ya, de por sí, es una comunidad. Son personas super deseosas de apoyar, compartir y ayudar a otros emprendedores. Hay aceleradoras y grupos que ayudan a establecer comunicaciones más directas, pero creo que la gran mayoría de personas en este mundo están a un mensaje de LinkedIn o WhatsApp de distancia. No importa qué tan ocupada sea su agenda, buscan el espacio para aportar al ecosistema. Con miTribbu queremos crear ese tipo de red de apoyo entre los emprendedores de nuestra comunidad.

J: Hacemos parte de Latitud y de Cube Ventures y esto es brutal, estar a un clic de founders que están en tu mismo camino, con sueños grandes, ambición por cambiar el mundo y dispuestos a darla toda para que a tí te vaya bien es brutal. Yo amo ser parte de estas comunidades.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Totalmente. Vamos a derribar las barreras que hacen que emprender y vender por Internet sea posible solo para algunos, brindar soluciones y acompañamiento a los emprendedores e impulsar la economía local mientras fomentamos las prácticas sostenibles tanto en emprendedores como en consumidores. Esto es ‘ImpActivismo’ puro. Impactar activamente de forma positiva es el principal valor de miTribbu.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Tenemos grandes ideas. Sabemos que es muchísimo lo que podemos -y vamos a- hacer, pero a veces la visión tan ambiciosa puede ser intimidante así que simplemente digamos que nos vemos con presencia en todo Latinoamérica e impactando a millones de vidas.

J: En 10 años me veo iluminada, ¿Por qué? Porque paralelamente, como les dije, miTribbu me ha cambiado la vida en muchos aspectos (menos el económico por ahora 🤭), por eso seguiré y fortaleceré el camino de la espiritualidad que me encanta.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Hay de todo. Algunos creen en nosotros y en este sueño aunque en muchos momentos los emprendedores no somos ni entendidos ni apoyados, pero justamente eso debería y nos da gasolina para apasionarnos aún más con lo que estamos solucionando.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Lograr es una gran palabra. Cada vez que alcanzamos una meta nos planteamos una más grande y lejana, así que más que un logro es una continua construcción pero, ¡sí, absolutamente, estamos para ayudarnos!

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Hemos tenido varios mentores y personas que se han involucrado durante este proceso y todos han traído aportes valiosísimos para construir lo que tenemos ahora y sentar las bases de lo que vendrá.

Actualmente somos: Martin Mucito, CTO; Johana Caicedo, COO; Diana Duque, CEO; y el equipo de Cube Ventures que nos están acelerando y asesorando.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

D: Creo que el deseo y disposición para ayudar siempre está en nuestro ADN. Hemos tenido, bajo distintas circunstancias, infancias algo complicadas y creo que eso nos ha hecho mujeres resilientes pero, sobre todo, empáticas.

J: Mi sello es la autenticidad y la búsqueda de equidad. Por eso queremos que miTribbu sea una plataforma justa, que el que más tiene no sea el que más sobresalga, sino que todos tengan las mismas oportunidades de crecer. Queremos que el que esté en miTribbu sea el que quiere apoyar, impulsar, catapultar al otro.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

D: Uff muchísimas cosas. Como emprendedoras hemos visto el valor de capacitarnos constantemente y escuchar las retroalimentaciones con la mente abierta pero siendo fieles a nuestro propósito; las opiniones y consejos son muy subjetivos así que se puede aprender mucho de los demás pero hay que ser un poco terco y confiar en tu idea o proyecto. A nivel personal hemos reafirmado que ser madres es una gran fortaleza pues, aunque tienes más tareas y menos tiempo, la capacidad de organizarse y liderar que te da la maternidad no se aprende con tanta intensidad en ningún otro lugar.

J: Más bien la pregunta debería ser qué no he aprendido jejeje, porque literal en todos los aspectos de mi vida he aprendido montones gracias a miTribbu. Así como uno estudia para ser mejor mamá, se profesionaliza para ser mejor profesional y vive para ser mejor persona, miTribbu me ha impulsado a aprender para ser mejor founder, ha movido muchos sentimientos y temas personales que ando solucionando y, al igual que mis hijos, ha dado un mayor sentido a mi vida.

