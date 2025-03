Las tres barreras a las que se enfrentan las mujeres en los negocios

El objetivo es incentivar el emprendimiento por medio de herramientas digitales. Foto: Pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Hace apenas un par de semanas, Yeinni Patiño, vicepresidenta de Competitividad y Cooperación de Confecámaras, durante un evento de la Semana Nacional del Emprendimiento Femenino, en el que estaban varias mujeres colombianas, con cifras en mano, dijo: “El 46% de las empresas que existen en Colombia son empresas de mujeres. Un total de 717.000, que generan más de 942.000 empleos. Ustedes tienen un impacto gigante en la economía, en la generación de empleo, en hacer que muchas más personas tengan una mejor calidad de vida, que puedan generar los ingresos que necesitan sus familias”.

Y haciendo ‘zoom’, explicó: “El 97 % de esas 717.000 son microempresas, el 9 % se crean como sociedades, y el 81 % como persona natural”. Se refería a que, aunque las cifras puedan parecer importantes, todavía falta mucho para que se consoliden como empresas grandes y sólidas, que existen riesgos constantes porque al ser empresas naturales están más expuestas al riesgo y porque, al final, son los mismos números los que demuestran que por lo menos en el mundo empresarial la equidad de género va en camino, pero que todavía no se logra como se busca.

Por eso, es importante tener la referencia de la abogada Cherie Blair, experta en la defensa de los derechos empresariales en países de ingresos medios y bajos, citada por el Foro Económico Mundial. Ella habla de las “3 barreras a las que se enfrentan las mujeres en los negocios”, pero va más allá y entonces habla de cómo derribarlas:

Estereotipos y percepciones de género: “La idea de que hay cosas que las mujeres no pueden hacer, o no son lo suficientemente buenas o no son lo suficientemente listas o, bueno, son cosas que en realidad debe hacer los hombres. Ahora bien, esto varía de un país a otro, pero es un gran obstáculo. Y cuando se trata de los puestos de poder en un país, ya sea en política o en economía, se comprueba que las barreras para las mujeres son mayores que las barreras de entrada para los hombres”.

La señora Blair dice que los estereotipos de género pueden debilitar la confianza de las mujeres en sí mismas. “Así que las mujeres a menudo carecen de confianza, en parte porque ellas mismas absorben los estereotipos. Hay que ayudar más a las mujeres a ganar confianza en sí mismas, más modelos a seguir para que las mujeres vean que pueden triunfar, y eso hace la diferencia”.

Acceso a financiación. Es claro que las empresas necesitan financiación para crecer, pero en muchos lugares es más difícil para las mujeres acceder a ella, dice Blair.

“97 países tienen leyes que dificultan el acceso de las mujeres a la financiación. Esas leyes podrían cambiarse. Si la financiación está disponible para las mujeres, puede que no esté adaptada a sus necesidades. Podríamos hacer mucho más, o el sector financiero podría hacer mucho más para adaptar sus productos a las mujeres. Por ejemplo, las mujeres suelen preferir los préstamos a corto plazo a los de largo plazo. Todavía hay países que exigen un tipo de garantía para los préstamos que las mujeres no tienen derecho a poseer. Las finanzas parecen haber sido concebidas pensando en un determinado modelo masculino, y no funcionan necesariamente para un modelo femenino que tiene otras exigencias sobre su tiempo, incluidas, por supuesto, las exigencias de los ciudadanos no remunerados.

Tareas de cuidado del hogar no remuneradas. A nivel mundial, las mujeres dedican tres veces más horas que los hombres al trabajo de ciudados no remunerados, dice el Foro Económico Mundial, “lo que, si se pagara, representaría el 9% del PIB mundial”.

“No digo que los hombres y los niños no se ocupen de algunos cuidados, pero la diferencia es clara. Así que lo que todos podemos hacer para ayudar a mantener a las mujeres proporcionándoles un buen ciudado infantil, proporcionándoles un cuidado de ancianos bueno y seguro, estas cosas marcas la diferencia. Son cosas con las que tanto las empresas como los gobiernos pueden ayudar.

El Foro Económico Mundial cuenta que Blair, en el 2008, creó la fundación Cherie Blair para la mujer, con el fin de abordar las diferencias de género, y con la ayuda de la tecnología, han ofrecido programas de tutoría globales y también herramientas de gamificación de habilidades empresariales para mujeres. “La tecnología está siendo ia herramienta crucial que puede permitir a las mujeres acceder a competencias a las que de otro modo no tendrían acceso, acceder a redes, a mercados, y, por supuesto, encontrar tutoría y apoyo en todo el mundo”.

Bill Gates: “Así creé y pulí mi primer código computacional”

“Las ideas de diez filósofas aplicadas a la gestión”

“Somos la solución financiera para millones de inmigrantes hispanoamericanos”

Pero el mensaje más claro de todos y no menos importante que deja Blair es: Apoyar a las mujeres en los negocios no solo beneficia a las mujeres. “Una y otra vez vemos que si nos preguntamos si merece la pena invertir en mujeres, no damos cuenta de que las mujeres invierten más no solo en las empresas, sino también en sus familias y su comunidad. El beneficio intergeneracional y comunitario de apoyar a las mujeres empresarias es evidente”.

Otro dato no menor que entrega la organización internacional: “En todo el mundo, la brecha de género en la participación y las oportunidades económicas se ha reducido en tan solo un 60,5%”. Y que, al ritmo actual de progreso, la brecha no se cerrara completamente hasta el año 2176″.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚