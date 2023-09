Las tres ideas de colombianos que competirán en el ‘mundial de ideas verdes’

Jimena Villegas y Diana Martínez son las fundadoras de MOT (Matter of trust), el proyecto que se llevó el primer puesto. Son tapetes de fibra natural hechos 100% con cabello que recogen de peluquerías y que les donan los dueños de mascotas. No contienen químicos ni aglometantes. Realizan un proceso de limpieza y clasificación para después producir el tapete usando una máquina que lo fabrica por medio de entrepunzado. Foto: Cortesía

Las ideas, en el mundo de los negocios, son tan valiosas como los negocios mismos, pero hay que saber ejecutarlas. Y ahora una idea verde, justo cuando estamos viviendo una crisis climática, puede convertirse en la puerta de entrada a un cambio estratégico con pequeños pero necesarios cambios sociales. Por eso existe un concurso que busca las ideas verdes más importantes del mundo para visibilizarlas y, si llegan hasta la final, fondearlas con dinero en efectivo o con mentoría para que ejecuten y crezcan.

El concurso se llama Climatelaunchpad y es liderado por CleantechHUB y apoyado por la Cámara de Comercio Verde. “22 emprendedores y emprendedoras expusieron su pitch de venta a un selecto grupo de jurados de altísimo perfil, quienes eran los encargados de decidir cuáles serían las 3 ideas verdes que pasarían a la final regional del Climatelaunchpad, que a su vez es un programa de incubación que busca que esas ideas verdes se conviertan en modelos de negocios sostenibles y escalables”, se lee en el comunicado de prensa.

Las tres finalistas, que van a una competencia regional y concursan frente a otras ideas de emprendedores de América Latina, son Matter of trust Colombia (MOT Colombia), Proyect plastic y I can jump. ¿Qué propone cada una? “Matter of trust (MOT Colombia) es una iniciativa que busca aplicar los beneficios del uso del pelo en la retención de contaminantes, como las grasas y aceites, y el control de humedad en la limpieza de derrames de petróleo, puertos, agricultura, paisajismo y alcantarillado, entre otros”.

La de Proyect Plastic es una iniciativa que “se basa en una empresa sostenible que fabrica baldosas y adoquines a partir de plástico reciclado, siempre pensando en mejorar el medio ambiente”. Y la tercera es “I can jump, una empresa que crea empaques eco amigables a base de algas marinas, un insumo regenerativo y secuestrador de carbono 100% biodegradable y amigable con el mundo marino. Con patente de invención”.

El primer puesto tiene un cupo asegurado con la aceleradora de la organización internacional CleantechHUB, que es una “organización holandesa con sede en Colombia que impulsa y promueve los emprendimientos verdes” y “busca reducir 10 millones de toneladas de CO2 para el año 2025, lo que ayudaría a disminuir la huella de carbono de Colombia y acercarse a cumplir la meta de reducciones de emisiones de CO2 del país para el 2030″, explican.

“Estamos muy felices de haber tenido la oportunidad de participar en Climate Launchpad. La estructura del programa de CleantechHub junto con el apoyo de nuestro mentor nos permitieron crecer y pasar de una idea a un modelo de negocio sostenible, en unos pocos meses. Ha sido una experiencia increíble y estamos listas para lo que viene y ser parte del grupo de ideas verdes que cambian el mundo”, dijo Jimena Villegas, de MOT Colombia. “Invito a todos esos emprendedores que se encuentran desarrollando proyectos de impacto ambiental a aplicar al programa. Van a encontrar mentores de muy alto nivel, talleres súper educativos, y todo un equipo detrás ayudando a que las cosas pasen. Un programa muy bien construido y con objetivos muy claros. Una verdadera ayuda para todos aquellos que estamos comprometidos con reparar nuestro planeta”, agregó Daniel Hoyos, de I can Jump. “Tuve la oportunidad de quedar en 2 lugar, pero me siento muy satisfecho porque voy a representar a Colombia en el certamen regional. Es un reto y lo sé, pero daré todo para seguir avanzando con mi idea y ayudar a mitigar y aportar mi grano de arena al cambio climático”, dijo Cesar Carrón, de Proyect Plastic.

“Climatelaunchpad, que es el concurso, “se busca combatir el calentamiento global, apoyando y escalando las ideas de tecnología limpia del mundo por medio de esta dinámica de competencia internacional, en donde representantes de más de 50 países trabajan arduamente para formar a los más prometedores emprendedore/as en esta etapa de incubación, ayudándoles a perfeccionar esa idea verde para que pueda convertirse en un modelo de negocio sostenible, atractivo y escalable que seguirá en un programa de aceleración bajo la sombrilla de CleantechHUB”.

