No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Economía
Emprendimiento y Liderazgo
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

¿Por qué utilizar la tecnología como base del emprendimiento? Aquí, la respuesta

Ellas y ellos han creado negocios por oportunidad después de identificar una necesidad. ¿Usted podría hacer lo mismo?

Edwin Bohórquez Aya
Edwin Bohórquez Aya
22 de agosto de 2025 - 08:01 p. m.
Santiago Tamayo, CEO de Santamaría Investment Group; Laura Velásquez es la cofundadora y presidenta de Arkangel AI; Andrés Bilbao, cofundador de Rappi; Ángela Acosta, fundadora y CEO de Morado; Nicolás Cruz, cofundafor y CEO de Colombia Tech Week; y Andrés Raigosa, director de Andi del futuro.
Santiago Tamayo, CEO de Santamaría Investment Group; Laura Velásquez es la cofundadora y presidenta de Arkangel AI; Andrés Bilbao, cofundador de Rappi; Ángela Acosta, fundadora y CEO de Morado; Nicolás Cruz, cofundafor y CEO de Colombia Tech Week; y Andrés Raigosa, director de Andi del futuro.
Foto: Edwin Bohorquez Aya

Si yo quisiera emprender, ¿en qué negocio me metería? Esa es, tal vez, una de las preguntas que más nos hemos repetido cientos o miles de personas. Los que hemos crecido en hogares con padres hacedores de empresa y no empleados a la espera de la quincena; o, desde una orilla más amplia, los que definitivamente ven oportunidades en donde los demás ni siquiera logran ver una sombra; o los que han decidido ver en el riesgo su forma de vida y no se quedan con el seguro que ofrece un empleo bien pago.

Entonces, a la hora de responder, aparecen...

Edwin Bohórquez Aya

Por Edwin Bohórquez Aya

Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa@EBohorquez_EyLebohorquez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

startup

emprendimiento

Emprendimiento y liderazgo

fintech

edutech

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar