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¿Qué necesitan los emprendedores en el nuevo gobierno de Abelardo De la Espriella?

Alivios tributarios, pagos justos, la creación de un fondo soberano, una política de crecimiento empresarial y, en general, simplificar la formalización y operación empresarial, en la lista.

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Edwin Bohórquez Aya
Edwin Bohórquez Aya
26 de junio de 2026 - 08:00 p. m.
Abelardo De la Espriella y José Manuel Restrepo.
Abelardo De la Espriella y José Manuel Restrepo.
Foto: El Espectador

Justo el lunes, después de que ya había bajado el calor de los resultados electorales y, sobre todo, del triunfo en medio de una campaña larga e intensa, le escribí por chat a José Manuel Restrepo, una persona que conozco hace más de una década desde cuando él era columnista de El Espectador y yo editor de Negocios, para preguntarle sobre lo que será el emprendimiento y el liderazgo en el nuevo Gobierno, los dos temas que nos convocan en este espacio editorial. Pero todavía no recibo respuesta.

Entonces, con la libreta de contactos (virtual,...

Edwin Bohórquez Aya

Por Edwin Bohórquez Aya

Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa@EBohorquez_EyLebohorquez@elespectador.com
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