¿Qué necesitan los emprendedores en el nuevo gobierno de Abelardo De la Espriella?

Abelardo De la Espriella y José Manuel Restrepo.
Foto: El Espectador
Justo el lunes, después de que ya había bajado el calor de los resultados electorales y, sobre todo, del triunfo en medio de una campaña larga e intensa, le escribí por chat a José Manuel Restrepo, una persona que conozco hace más de una década desde cuando él era columnista de El Espectador y yo editor de Negocios, para preguntarle sobre lo que será el emprendimiento y el liderazgo en el nuevo Gobierno, los dos temas que nos convocan en este espacio editorial. Pero todavía no recibo respuesta.
Entonces, con la libreta de contactos (virtual,...
Por Edwin Bohórquez Aya
Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa@EBohorquez_EyLebohorquez@elespectador.com
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