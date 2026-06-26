¿Qué necesitan los emprendedores en el nuevo gobierno de Abelardo De la Espriella?

Abelardo De la Espriella y José Manuel Restrepo. Foto: El Espectador

Justo el lunes, después de que ya había bajado el calor de los resultados electorales y, sobre todo, del triunfo en medio de una campaña larga e intensa, le escribí por chat a José Manuel Restrepo, una persona que conozco hace más de una década desde cuando él era columnista de El Espectador y yo editor de Negocios, para preguntarle sobre lo que será el emprendimiento y el liderazgo en el nuevo Gobierno, los dos temas que nos convocan en este espacio editorial. Pero todavía no recibo respuesta.

Entonces, con la libreta de contactos (virtual,...