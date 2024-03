Los 10 consejos, para emprendedores, de alguien que sabe como pocos de negocios

Tome nota, en la lista están: "Identifica a tu mercado y a tu cliente ideal". Y, "Diseña tu plan de negocio". Foto: Pexels

¿Quién es Arturo Elias Ayub, el hombre que lanza estos diez consejos tan necesarios para todas aquellas personas que están emprendiendo? Para unos es un tiburón, para otros es un comerciante de aquellos que se hizo desde pequeño, cuando su familia construía, a pulso, un gigante negocio de telas en la Ciudad de México; para otros tantos es uno de los cerebros de América Móvil, hay quienes lo asocian al miembro de junta o, de manera más cercana, al bloguero de redes sociales o el de los mensajes inspiradores que ha recolectado a lo largo de su carrera como empresario para entregárselos a su audiencia. A, y también, el autor del libro “El negociador”.

¿Qué escribía en ese primer párrafo del primer capítulo de aquel texto? “En 1996 tuve el honor de haber sido invitado a colaborar en Telmex por una de las personas que más admiro y respeto, el ingeniero Carlos Slim. Su propuesta me emocionó mucho y me hizo sentir muy privilegiado, pero me puso ante uno de los dilemas más grandes que he tenido que enfrentar en mi carrera: formar parte de un gran equipo en uno de los grupos empresariales más importantes del mundo o seguir siendo mi propio jefe”.

Elias Ayub sabe, como muchos, de negocios, pero como pocos de ese exclusivo arte de saber negociar. Y ahora, en un nuevo libro llamado “El emprendedor”, suelta los “10 consejos para empezar a potenciar tu negocio”. Sin adelantar más que unos pocos trozos del texto, aquí van algunos apartes que, sin duda, le servirán a usted que está buscando crecer su emprendimiento:

1. Todo empieza con una idea.

“Para ser emprendedor no necesitas inventar el hilo negro o ser un todo un genio de la física para entender cómo es que la densidad del agua les permite a los barcos flotar. Habría muy pocos emprendedores si solo se tratara de hacer lo que nadie más ha hecho. Emprender tiene que ver con el deseo de lograr impactar en la vida de tus futuros clientes que con la originalidad de tu creación”.

2. Identifica a tu mercado y a tu cliente ideal.

3. Diseña tu plan de negocio.

4. Entiéndele a los números.

“Es muy fácil confundirse en el negocio si no entiendes tus números: crees que estás vendiendo lo suficiente porque tienes dinero en el banco, pero ¿qué hay de los costos, de los compromisos que tienen por pagar? ¿Cómo sabes que realmente estás ganando dinero o vas camino a desaparecer? En los negocios todo gira en torno a los números, y tus números te están contando una historia”.

5. Estrategia de ventas y de marketing.

6. Tu equipo de trabajo.

7. Lo que necesitas para empezar.

En los negocios y en la vida, te guste o no, hay que competir. Pero, ¿cómo puedes competir si van empezando, especialmente contra alguien que lleva muchos años haciendo lo que tú quieres hacer, que tienen más experiencia que tú, más recursos e incluso hasta una reputación ganada? La respuesta más sencilla que puedo darte de esta: intentando algo completamente nuevo, que no exista, o mejorando -por mucho- lo que alguien más ya hizo”.

8. ¿Hasta dónde quieres crecer?

9. Responsabilidad social.

10. El emprendedor es emprendedor antes del negocio.

Los empresarios más exitosos que conozco tienen un común denominador: siempre están aprendiendo. Están en cursos, leen libros, estudian una maestría, tienen mentores y son curiosos de su industria y del mundo en general, por lo que siempre, siempre, siempre están aprendiendo. De hecho, te podría decir que este es uno de los más grandes “secretos” de todo emprendedor exitoso”.