“Hace 15 años las palabras emprendimiento o emprendedor casi no se usaban. El ecosistema de apoyo a startups o empresas jóvenes e innovadoras realmente no existía. En 15 años, Endeavor ha contribuido de forma significativa a promover y exaltar lo que hoy en día es un ecosistema extremadamente dinámico, innovador y muy concurrido, generando éxitos contundentes de sus emprendedores en el país y en la región, que inspiran a toda una nueva generación a emprender. Ellos me llenan de orgullo”.

Las palabras son de Diana Gómez Kopp, la persona que tras haber trabajado con Linda Rottenberg en New York, decidió traer Endeavor al país, la comunidad global de emprendimiento de alto impacto que en Colombia cumple, precisamente, 15 años. En estos tres quinquenios han evaluado más de 2.500 emprendedores de todo el país y han realizado 48 paneles de selección local en los que han participado más de 280 emprendedores.

En otras palabras -o más bien, en números-, todas estas empresas han generado ingresos por 6.345 billones de dólares, han levantado capital por más de 2.600 millones de dólares, ocho de estas empresas han recibido inversión de Endeavor Catalyst, el fondo de coinversión global de Endeavor: Bodytech, Merqueo, RobinFood, Ofi, Platzi, Rappi, Addi y La Haus.

Camila Salamanca, directora ejecutiva en Endeavor Colombia, cree que “en estos 15 años de Endeavor, de los cuales 8 años he sido parte del equipo, esta comunidad de emprendedores, mentores y todos los que nos apoyan nos han demostrado que vale muchísimo la pena dedicarle esfuerzo a crear caminos propios, que admirar el trabajo de otros es la inspiración para hacer algo incluso más retador y que el tiempo no es algo que va en contra de los resultados, sino es la oportunidad para escalar con más seguridad. Muchas gracias a todos estos emprendedores que nos demuestran día a día que sí se puede generar un impacto positivo en el país a través del emprendimiento”.

De acuerdo con la organización, “Endeavor está presente en 40 mercados alrededor del mundo y ha creado una comunidad global de 2.225 emprendedores que lideran 1.384 empresas. En septiembre de 2021 Endeavor cumple años en Colombia y para el mismo mes logra un hito muy importante para la comunidad: la selección del emprendedor Endeavor número 100 y 101″.

“Cuando entré a Endeavor, el equipo era solamente la directora de ese momento, no tenía oficina y nos reuníamos en un café o en las oficinas de Brigard Urrutia. Fue una época espectacular, tuve mucho contacto directo con las personas de la junta, que me ayudaron y me dieron buenos consejos. Han sido 15 años en los que Ideagro, con la ayuda de Endeavor, ha logrado crecer sostenidamente, pero que además me han aportado crecimiento personal y buenos amigos.” cuenta Mauricio Ángel de Ideagro.

Estos son los 101 Emprendedores Endeavor y sus empresas: