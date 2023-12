Los 7 videos de TEDx Talks que le ayudarán a emprender

"El gen emprendedor" Aquí nos dejan algunas recomendaciones para despertarlo. Foto: pexels

Mientras unos emprenden por necesidad, otros lo hacen por oportunidad. Mientras unos tienen capital heredado para invertir, otros emprenden sin inversión. Mientras unos emprenden desde niños, otros los hacen después de pensionar. Mientras unos dicen que nacen emprendedores, otros dicen que se hacen emprendedores. Y así... mientras, mientras, mientras...

Pues como la fórmula del emprendimiento ha sido distinta para cada uno de los creadores de empresas, cada uno vive un proceso distinto, parte desde un punto distinto y, en general, vive su propio proceso. No todos quieren hacer un Rappi, aunque sea el emprendimiento más reconocido y mencionado de Colombia. No todos quieren ser millonarios y cambiar el mundo, como Steve Jobs o Bill Gates, simplemente quieren crear un negocio porque es su sueño, porque no la van con su jefe, porque le quieren dejar un ejemplo a sus hijos de perseverancia o, simplemente, porque es lo único que les ha hecho falta hacer en la vida.

Así que, después de contar tantas historias de emprendedores y sus emprendimientos en nuestra sección, de entender que no hay una sola fórmula como la de la Coca-Cola, buscamos algunas de las más inspiradoras charlas del famoso espacio TEDx Talk, enfocadas en emprendimiento, que dejan mensajes que nos sirven a todos y todas, pero, incluso, a todas aquellas personas que están buscando emprender, pero por muchas razones no se han lanzado al agua. Aquí van:

¿Qué historia cuenta cada uno? En “Las claves del emprendimiento social”, Rafa Fergom cuenta que ha “participado en más de 30 modelos de negocio navegando por todo tipo de aventuras empresariales. Estudié arquitectura y después ingeniería, por lo que emprendí y aprendí a base de palos mientras terminaba mis estudios. Cuando tuve claro que estrategia y personas era lo que realmente me apasionaba, me formé realizando un MBA. Aun así, siempre he sido un firme defensor de aprender intentándolo, también de ser más asociativo que societario, pues entiendo los negocios como un modo de dar, no de recibir. Hoy imparto clases aquí y en Cuba. Trabajo como mentor y consultor estratégico desde Indonesia para empresas de diferentes tamaños y sectores, ayudándoles en su toma de decisiones, y he escrito un libro publicado por Anaya en el que, apoyándose en ejemplos propios, explico cómo hacer un plan de negocios”.

En su charla suelta y argumenta frases como “Nos educan para ganar, no apara ayudar, y sustenta el porqué “compartir es la mejor forma de competir”, que, al final, es la base de lo que se entiende como el emprendimiento social y en los que han venido poniendo su dinero los fondos que ya hablan de inversión consciente.

En “Principios clave para el emprendimiento digital”, el orador es Luis Carlos Cortés, “comparte 3 principios para mejorar tus competencias digitales” con las que busca abrir “camino a un universo de oportunidades que existen a través del comercio electrónico”. Habla del poder de los nichos, es decir, encontrar un pequeño nicho para enfocarse en él, conocerlo, ofrecerle soluciones. Y cuando habla de nichos de mercado, habla de personas conectadas en la red que quieren a sus mascotas. La segunda es la generación de contenido de valor que resuelve problemas de ese nicho. Si se genera de manera gratuita, genera entonces confianza y credibilidad, para luego, cuando esté construida esa relación, pase a un segundo nivel en donde se puede cobrar. Y el tercer principio es la “microexperimentación” o MVP, es decir, validar un negocio desde un producto mínimo viable.

“El gen emprendedor” está a cargo de Luis Ramos. Allí asegura que “todos tenemos el gen emprendedor”, pero que hay “algunos que no lo tienen activado”. Y dice que se puede activar con tan solo dos acciones: “un cambio de mentalidad y un cambio de habilidades”. Así que la fórmula es: Mentalidad + habilidad = gen emprendedor.

Con “Emprender: todo lo que debes saber para triunfar”, a cargo de José Archibold, se podría resumir en: “Prepárate, ejecuta y triunfa”. De acuerdo con TEDx Talk, Archibold explica que “emprender en lugar de ser una acción es un proceso, el cual define en 3 etapas: preparación, ejecución y triunfo”. Y lo que pasa en este video es que guía en “la preparación ideal que debes cumplir y te comparte su esquema de negocios Million Dollar Company para aumentar tus probabilidades de éxito”.

Lo presentan como “dueño y fundador de varias empresas en Panamá y Colombia. Es el autor del libro La vida de un negocio, en el cual transmite todos sus conocimientos y experiencias sobre cómo emprender exitosamente”.

En “Tips de finanzas para emprendedores”, Alberto Bressan se presenta como contador público, “Magister en Gestión Empresaria. Doctorando UBA, assesor en Finanzas para empresas”. Desempeñó su actividad profesional en diversas ramas de la economía, desde Salud a Petróleo (y viceversa). Docente Universitario, por vocación, elección y herencia. Apasionado de las matemáticas, computadoras, software y Literatura.

En su charla habla de conceptos necesarios como “capital”, “rentabilidad” “utilidad” y “contribución marginal”. Dice que los emprendedores deben invertir su dinero en capital de trabajo y no en “tapar huecos”.

Con “Cómo superar el miedo a emprender”, llega uno de esos temas más difíciles de manejar. Sebastián Gutiérrez Michelena habla de cuando uno se da cuenta de que “el problema soy yo”, sí, como lo acaba de leer, el problema de estar aburrido en un trabajo, no durar en él, no compaginar con ese ambiente laboral puede ser usted y no los trabajados, los jefes o los compañeros. Habla del fracaso, de la condena por equivocarse, de aprender de los europeos que han aprendido del fracaso. “El que se da por vencido es el que fracasa”, dice.

Y en la séptima posición está “Historia de un emprendedor” con Carlos Bremer, muy famoso por sus apariciones en Shark Tank México. “Lo importante es ser muy bueno en lo que te gusta”, dice “Carlos Bremer, uno de los mexicanos más exitosos, pues no solo es presidente de un importante grupo financiero, sino que también ha impactado al país con la firmeza de sus valores y su determinación por promover distintos proyectos sociales. En su plática, nos cuenta un poco acerca de su trayectoria y nos da a conocer los hábitos y la actitud que lo llevaron a este punto en su carrera”, explica la organización de TEDx Talk. “Hay que ayudar a la gente a que sea más exitosa que uno”, dijo.

