Los cinco libros para leer si va a emprender, pero que no hablan de emprendimiento

Decía un profesor de maestría que los empresarios deberían leer más libros de literatura y sicología que los de gerencia y superación personal. Aquí van algunos ejemplos en línea con esa recomendación. Foto: Edwin Bohorquez

Este es uno de esos artículos que no va a decir lo mismo de siempre, es decir, la recomendación de un libro nuevo de un experto en océanos rojos y azules, sobre cómo emprender cuando no se tiene ni un peso en el bolsillo, sobre cuáles son las claves del éxito, o cómo duplicar el dinero o cómo hacer magia con las redes sociales para hacerse rico vendiendo productos en línea. No. Este texto va por el lado de cinco títulos que sin ser nuevos lanzamientos -incluso algunos de estos tienen varios años-, sacamos de la biblioteca porque tras varios años contando historias de negocios, escribiendo reportajes sobre emprendimiento, entrevistando expertos en la creación de negocios, nos lanzamos a aportar las que creemos que son las bases de una buena idea de negocio, lo que se necesita para ponerla a andar, ejecutarla y, en paralelo, conocer dos de los ejemplos más exitosos de los últimos años para tenerlos presentes y conocer errores y aciertos. Entonces, aquí vamos.

Le interesa leer: ¿Es difícil encontrar talento en Colombia? 66% de los empleadores opinan que sí

Todos tenemos ideas, pero no sabemos cómo ejecutarlas. Muchos sabemos ejecutar, pero no somos tan buenos aterrizando ideas. Muchos tenemos ideas, las sabemos ejecutar, pero nos perdemos en el camino cuando queremos crecer porque no conocemos las palancas para acelerar y tampoco sabemos accionar el freno cuando hay que parar. Y también hay por cientos los que tenemos ideas, sabemos ejecutar, acelerar, pero a la hora de contar, no tenemos idea de comunicar nuestra historia para inspirar. Entonces vayamos en orden con nuestros recomendados de los que ya llevan buenos años en nuestra biblioteca:

¡Basta de historias!, escrito por Andrés Openheimer. Este, en nuestra consideración, es una buena base. Aquí se hace una radiografía a Latinoamérica y la obsesión de nuestros países por redescubrir la historia, cuando lo que deben hacer es trabajar en la construcción de unos mejores sistemas educativos. Sí, porque la educación es la base de todo y, por supuesto, también del emprendimiento. En el libro, Openheimer cuenta desde su experiencia viajando por varios países que han puesto a la educación como prioridad, cómo la sociedad del conocimiento desarrolló capacidades en ciencia y tecnología, disparando todas sus tasas de generación de valor, solución de problemas y creación de riqueza. Y sí, la base de un buen emprendimiento también es la educación. Tanto que suelta una frase demoledora y que invita a ir más allá de lo obvio y nos lleva a recordar la teoría de las hélices: “La educación es algo demasiado importante como para dejarla en manos de los gobiernos”.

Una más para leer: Estos son los ganadores de Emprender Paz que impactaron la vida de sus comunidades

“Aquí no hay reglas... Netflix y la cultura de la innovación”, escrito por el cofundador de la empresa que es caso de estudio es muchas escuelas de negocios, pero también de sicología porque analiza el cambio en el comportamiento de consumo de las personas en las últimas décadas. Aquí se habla de cómo descubrir personas talentosas, de cómo entender un no cómo un reto y no como una puerta cerrada en la cara, del valor de ser sincero a la hora de construir un modelo de trabajo, un modelo empresarial, de decir siempre lo que uno realmente piensa, pero con intención positiva, de lo valioso que resulta pagar los mejores salarios del mercado y por qué tal vez uno de los mejores consejos puede ser el de “dirigir con contexto en lugar de control”.

“Economía para dummies”. Sí, aunque a muchos hacedores de empresa les da pena reconocerlo, no todos somos administradores de empresas y mucho menos financieros con alta especialización en manejo de mercados. No. Así, agradeciendo a la serie de textos hechos para dummies y en este caso al autor Sean Masaki Flynn, Phd y profesor de economía, en este libro están todos esos conceptos que vamos a necesitar para entender el mundo de los negocios, cómo leer eso que llaman ciclos económicos, la inflación, el costo de producción de un producto, el precio que debo cobrar por él, los derechos de propiedad, lo que significa salir a competir contra los grandes de su sector, cómo identificar un monopolio, cuál es el núcleo del capitalismo, la oferta, la demanda, las tasas de interés, los salarios, el valor del efectivo, de un flujo de caja, etc.

Esta le interesa: Qué es un modelo de negocio y cómo hacerlo efectivo

“El desafío Starbucks” y cómo esta empresa “luchó por su vida sin perder su alma”. Lo interesante de este texto es que en medio de una ebullición de cambios tecnológicos, de cómo las empresas tecnológicas ahora son las más importantes del mundo cuando hace menos de 20 años lo eran las petroleras, de cómo la agricultura viene afrontando el reto de ser sostenible a pesar de que cada vez somos más humanos en el mismo espacio, cuenta el proceso de liderazgo de Howard Shultz, quien dejó Nueva York ir a Seattle y tomar las riendas de un pequeño negocio de cuatro tiendas para convertirla en la más grande compañía de venta de café en todo el mundo. Aquí va un avance de lo que se puede encontrar el y la lectora: “Durante cuarenta años Starbucks se ha esforzado por crear un tipo distinto de compañía, una que sea capaz de alcanzar el frágil equilibrio entre rentabilidad y conciencia social”. Sí, porque en el mundo de los negocios, y más en estos tiempos de sociedades cada vez más desiguales, bien vale entender cómo se logra el balance entre tener ganancia y crecimiento de todos los actores sociales que rodean el negocio. Warren Bennis, profesor de gestión empresarial en la universidad de Southern California lo resumió así: “Este libro no es solo recomendable, es necesario”.

Y el último en esta lista, pero en nuestra consideración el más importante de llama “Cómo se cuenta un cuento”, y es la recopilación del taller de guion que ofreció Gabriel García Márquez. Este texto es una joya de esas que no son publicitadas ni que reciben todos los reflectores porque no se trata de una novela o de una publicación comercial, se trata de un espacio en donde el escritor, de la mano de diez talleristas y un editor de cada sesión, logran contar la forma en la que una persona debe construir un relato, cómo lo debe tejer poco a poco, cómo debe atrapar al consumidor, cómo desarrollar un guion para una película. Y eso, al final, es lo que más necesita un emprendedor: saber contar su historia para poder conseguir ventas, conseguir clientes, conseguir seguidores, hinchas, amantes de sus productos o servicios. ¿Y qué mejor que aprender de la mano de un nobel de literatura?

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚