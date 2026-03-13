Seis emprendedores exitosos nos dan sus recomendaciones para no fracasar en los negocios

Jorge Camacho, de Gopass; Antonio Nunes, de Instaleap; Fernando Sucre, de R5; Juan Pablo Pineda, de Mensajeros Urbanos, Jorge Soto, de Alegra; y Santiago Molina, de Finkargo. Todos son emprendedores colombianos que hacen parte de la red Endeavor. Foto: Cortesía

¿Qué quiere decir “emprendedor exitoso”? Esa es la pregunta que aparece sobre la mesa cuando escribo muchos de estos contenidos para El Espectador. Las opiniones son divididas, pero me voy con lo que me dijo Freddy Vega, cofundador de Platzi, la mayor plataforma de educación en línea de América Latina, en una entrevista a mediados de septiembre de 2024: