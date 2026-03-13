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Seis emprendedores exitosos nos dan sus recomendaciones para no fracasar en los negocios

Todos son fundadores de compañías de base tecnológica y hay lecciones de IA, indiferencia, conversaciones incómodas y la distancia que hay entre las ideas del papel y la ejecución en la realidad.

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Edwin Bohórquez Aya
Edwin Bohórquez Aya
13 de marzo de 2026 - 08:00 p. m.
Jorge Camacho, de Gopass; Antonio Nunes, de Instaleap; Fernando Sucre, de R5; Juan Pablo Pineda, de Mensajeros Urbanos, Jorge Soto, de Alegra; y Santiago Molina, de Finkargo. Todos son emprendedores colombianos que hacen parte de la red Endeavor.
Jorge Camacho, de Gopass; Antonio Nunes, de Instaleap; Fernando Sucre, de R5; Juan Pablo Pineda, de Mensajeros Urbanos, Jorge Soto, de Alegra; y Santiago Molina, de Finkargo. Todos son emprendedores colombianos que hacen parte de la red Endeavor.
Foto: Cortesía

¿Qué quiere decir “emprendedor exitoso”? Esa es la pregunta que aparece sobre la mesa cuando escribo muchos de estos contenidos para El Espectador. Las opiniones son divididas, pero me voy con lo que me dijo Freddy Vega, cofundador de Platzi, la mayor plataforma de educación en línea de América Latina, en una entrevista a mediados de septiembre de 2024:

Edwin Bohórquez Aya

Por Edwin Bohórquez Aya

Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa@EBohorquez_EyLebohorquez@elespectador.com
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