Los emprendedores que la sacaron del estadio “con el cuchillo entre los dientes”

Son argentinos y distintos a los tradicionales creadores de startups, no pasaron por la universidades de Estados Unidos y tampoco por las afamadas consultoras internacionales, todo comenzó pensando fuera de la caja, vendiendo aparatos por Mercado Libre, peor siempre pensando en grande. ¿Cuál es su historia? Aquí la cuenta Gustavo Lauria, uno de los creadores de Numia, el emprendimiento que ya opera en diez países logra integrar el mundo físico (una oficina del médico, por ejemplo), con el mundo digital (una pantalla, un canal de whatsapp o una cámara de video) y con IA, potencian toda esta información para que las empresas tomen mejores decisiones de negocio con sus clientes, entre ellos el Banco de Santander, Nespresso o Mapfre. Colombia ha sido su trampolín y por eso, en esta conversación, sueltan detalles de los 3.5 millones de dólares que ya les invirtieron y por qué defienden eso de no seguir la tradicional literatura de los negocios. Su compañía prueba que esa estrategia sí funciona y cobra más fuerza cuando dicen que son emprendedores de “cuchillo entre los dientes”, es decir, con hambre de hacer y crecer.