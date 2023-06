Los esposos que crearon una tienda virtual de lencería infantil

Orlando Bracho y Diana Soto, los emprendedores detrás de Baby Design 110. Foto: Cortesía Baby Design 110

“Nosotros empezamos siendo empleados para una empresa de lencería para cuna y hubo un momento en el que decidimos independizarnos y emprender solos. Hubiéramos querido encontrar más apoyo en ese entonces, sin embargo, con constancia y amor hemos logrado llegar hasta donde estamos. En este momento pensamos que nuestra idea de negocio aporta en alguna medida a que muchos emprendimientos logren sus objetivos, ya que también vendemos los textiles con estampados infantiles para muchas empresas a nivel nacional e incluso productos ya terminados”, así empieza a contarnos su historia Diana Soto, una de las emprendedoras detrás de Baby Design 110 en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos. Hablamos con ella y esta es su historia.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Diana Soto, 35 años, Licenciada en Educación Infantil y Esteticista Integral

Orlando Bracho, 44 años, Arquitectura y Chef

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Iniciamos en el 2017 trabajando para una persona que nos incursionó en el campo de lencerías para cuna y accesorios para bebés y maternas. Éramos vendedora y diseñador respectivamente. A los 2 años más o menos nos independizamos y comenzamos con nuestra propia empresa Baby Design 110.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

El enamorarnos del tema y apasionarnos nos llevó a definitivamente amar lo que hacíamos. Somos un equipo imparable, el mejor que hubiésemos podido conformar; yo como vendedora, quien toma fotos, rellena lencerías, etc., y él es quien diseña, cose, corta, empaca, entre otros.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Los pocos ahorros que teníamos nos llevaron a emprender y a decir: sí se puede. Empezamos con un capital mínimo, pues íbamos comprando de metro en metro.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Queremos que las mamitas primordialmente encuentren en un mismo sitio, calidad, servicio al cliente, diseños y exclusividad. Nos gusta la idea de cambiar un poco el pensamiento de los papitos, entendiendo que no es necesario tener una tienda física para poder proporcionar confianza, sino que en el mercado existen muchas tiendas virtuales que son muy cumplidas y correctas con su trabajo.

6. ¿Soy feliz?

Completamente felices. En este momento tenemos una princesita de 21 meses y con su llegada completamos nuestra gran felicidad. Familia + trabajo + salud = felicidad.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Por el momento no se nos ha pasado por la cabeza. Creeríamos que no, porque Baby Design 110 es como un bebé para nosotros, como un hijo, jaja ha estado acompañándonos en momentos muy buenos y otros no tanto, pero lo conservamos como una parte fundamental de nuestras vidas.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Empezar cualquier negocio es difícil y más aun cuando es tienda virtual, tienes varios desafíos, para mí uno de los más importantes es generar confianza en la clientela. Actualmente hay una ola de “vivos” haciendo de las suyas y robando a la gente por redes, entonces se hace más difícil el tema, pero no imposible.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

No, aún falta demasiado. La proyección que tiene Baby Design 110 para los próximos años es enorme; seguramente con constancia y disciplina lo vamos a lograr.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Baby Design 110 se está proyectando para ampliar su portafolio y servicio a nivel nacional e internacional. Hemos encontrado angelitos en el camino que nos van a colaborar con el tema de logística a nivel mundial. Aunque ya hemos tenido la oportunidad que algunos papás se lleven nuestros productos para España, Estados Unidos, Ecuador, Chile, México, Panamá, República Dominicana...

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí. Como lo venimos describiendo la proyección de nuestro emprendimiento es grande. Debemos imaginar y desear llegar muy muy alto y de la mano de Dios lo vamos a lograr. Queremos llegar a ser reconocidos mundialmente, que cuando alguien piense en lencería para cuna o en algún accesorio para la llegada de su bebé piense en nosotros.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

No, en este momento no lo tenemos contemplado.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Crear una sociedad.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Realmente seguir a alguien en específico no, pero si somos conscientes de que la competencia tiene aspectos positivos que uno puede adherir en cierto grado a su emprendimiento. En ese proceso está Baby Design 110 permanentemente, teniendo como propósito siempre ser los mejores en el rubro.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Hasta ahora no. Finalizando el año 2022 sentimos que estábamos en crisis, las ventas ya no eran las mismas y pensamos en complementar con algún negocio adicional para tener otra entrada económica. Duramos 8 meses con un negocio de comida rápida y decidimos dejarlo de lado y dedicarnos nuevamente 100 % a lo que nos apasiona: la lencería.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No, a ninguna comunidad, ni grupo. Nos gusta apalancarnos permanentemente con capacitaciones virtuales de fotografía, marketing, finanzas, redes sociales, entre otros.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Por supuesto, como empresa esperamos ir más allá, queremos dejar un legado, una huella en nuestro entorno y que nos recuerden por siempre. Y sí, claro que impacta nuevas generaciones, tenemos clientes de 5 y 6 años de edad que aun conservan y le dan uso a nuestros productos. Eso es un orgullo.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

La veo demasiado grande, y la verdad no descansaremos hasta poder lograrlo. Nos vemos proporcionando trabajo a muchas personas, fomentando un excelente ambiente laboral con gente que sea feliz y haciendo producciones inmensas, distribuidas a cualquier parte del mundo, dejando por supuesto a nuestro país en alto, ya que siempre hemos sido reconocidos por una manufactura muy especial.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Ambos han jugado un papel preponderante en Baby Design 110. Nuestra familia es la que nos impulsa a no dejar de lado este emprendimiento, motivándonos con sus palabras y aportando al mejoramiento de los productos cada día. Algunos de nuestros amigos han comprado nuestros productos y se han encargado de recomendarnos y volver cada que necesitan algo para sus hijos, sobrinos, primitos, etc.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Sí, realmente nosotros empezamos siendo empleados para una empresa de lencería para cuna y hubo un momento en el que decidimos independizarnos y emprender solos. Hubiéramos querido encontrar más apoyo en ese entonces, sin embargo, con constancia y amor lo logramos. En este momento pensamos que aportamos en alguna medida a que muchos emprendimientos lo logren, ya que también vendemos los textiles con estampados infantiles para muchas empresas a nivel nacional e incluso productos ya terminados, lencerías, cobijas, sábanas, cambiadores, toldillos, donas, piscina de pelotas, entre otros.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Nuestro equipo por el momento es de tres personas en total. Mi esposo, una señora que nos cose desde el primer momento que empezamos a emprender y yo. Los tres tenemos varias funciones, pero esperamos en un futuro cercano ser una fuente de trabajo y ayudarle a muchas personas.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Sinceramente es complejo poder hablar de solo un sello o un solo diferencial con otras empresas. Obviamente uno hace sus estudios de mercadeo y nos diferenciamos en muchas cosas.

El primero y más importante es nuestro servicio al cliente traducido en: una excelente atención, explicar el producto, resolver dudas, mostrar colores, estampados, variedad, entre otras. Segundo la calidad y seguridad de nuestros productos que es superior, a decir verdad, en algunas ocasiones hemos preferido hacer algo bien hecho y hermoso, que los papitos queden completamente satisfechos con su compra, antes que ganarle. Adicionalmente, tratamos de estudiar cada accesorio a diario para tomar mejores decisiones.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Las enseñanzas en Baby Design 110 han sido inmensas y permanentes. Entre ellas está que la constancia es el ingrediente perfecto para lograr muchas cosas, no solo a nivel laboral sino personal, y otra es que si vas solo en el camino puedes llegar a cierto punto de tu recorrido, pero si cuentas con un excelente equipo se puede llegar muy lejos.

