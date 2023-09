El millonario inversionista de ‘startups’ logra la OPI más grande del año con Arm

Masayoshi Son, el CEO de SoftBank Group Corp. Foto: Photographer: Kiyoshi Ota/Bloomb - Kiyoshi Ota

Arm Holdings Plc subía un 15% en su debut bursátil tras recaudar US$4.870 millones en la mayor oferta pública inicial del año.

El diseñador de chips, controlado por SoftBank Group Corp., vendió 95,5 millones de certificados de depósito estadounidenses en el tramo superior de un rango ofrecido de entre US$47 y US$51 por unidad. Las acciones abrieron el jueves en US$56,10 y cotizaban a US$58,86 a las 12:19 p.m. en Nueva York, lo que da a Arm un valor de mercado de unos US$61.000 millones. Incluyendo las unidades de acciones restringidas, la valoración totalmente diluida de Arm es de casi US$63.000 millones.

Las operaciones de la apertura representan una reivindicación para Masayoshi Son, fundador, presidente y director ejecutivo de SoftBank. En la reunión final de fijación de precios el miércoles, algunos banqueros y ejecutivos abogaron por fijar el precio de las acciones por encima del rango ofrecido, pero Son dijo que no valía la pena arriesgar un debut saludable por unos US$100 millones en ganancias adicionales, según informó Bloomberg News.

Entre los inversionistas de la OPI se encontraban algunos de los mayores clientes de Arm. La empresa reservó más de US$700 millones de sus acciones para Intel Corp., Apple Inc., Nvidia Corp., Samsung Electronics Co. y Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. SoftBank sigue controlando el 90% del capital de Arm.

La salida a bolsa de Arm es la mayor que se realiza en Estados Unidos desde la OPI de US$13.700 millones del fabricante de vehículos eléctricos Rivian Automotive Inc. en octubre de 2021. La oferta también podría ser una de las más grandes de la historia de la industria tecnológica, aunque aún muy por debajo de las dos mayores: la oferta de US$25.000 millones de Alibaba Group Holding Ltd. en 2014 y el debut en 2012 por US$16.000 millones de Meta Platforms Inc., entonces conocida como Facebook Inc.

La salida a bolsa superó los US$4.370 millones recaudados en mayo por Kenvue Inc., filial de salud del consumidor de Johnson & Johnson, para convertirse en la oferta más importante de 2023 en EE.UU.

Catalizador de OPI

El debut de Arm podría servir como catalizador para las OPI de decenas de startups tecnológicas y otras empresas cuyos planes de cotizar en EE.UU. se han estancado durante el periodo más largo y profundo de caída de las salidas a bolsa desde la crisis financiera de 2009. La empresa de entrega de comestibles en línea Instacart Inc., el proveedor de marketing y automatización de datos Klaviyo, la startup de internet con sede en Vietnam VNG Ltd. y el fabricante de calzado Birkenstock Holding Ltd. son algunas de las compañías que han presentado solicitudes para salir a bolsa.

El enfoque de Son hacia la IPO refleja su continua apuesta a largo plazo por Arm, cuyos chips se encuentran en la mayoría de los teléfonos inteligentes del mundo. Arm también se beneficiará de la fiebre por los chips de inteligencia artificial y la IA generativa, un cambio en la industria que ha ayudado a que el valor de mercado de Nvidia Corp. supere US$1,1 billones.

Fundada en 1990 como una empresa conjunta entre Acorn Computers, Apple y VLSI Technology, Arm cotizó en la Bolsa de Londres y en el Nasdaq desde 1998 hasta 2016, cuando SoftBank la adquirió por US$32.000 millones.

En 2020, SoftBank intentó, sin éxito, vender Arm a Nvidia por US$40.000 millones. La medida enfureció a los clientes de Arm, que no querían que la empresa, que suministra la tecnología fundamental utilizada por la industria de la telefonía móvil, cayera en manos de un solo comprador.