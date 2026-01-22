Mauricio Cárdenas y sus propuestas: “Formación gratuita para un millón de jóvenes”

El exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dice que “Colombia está estancada”, que “hay que acabar con la política de paz total” y que él quiere “ser la persona que inspira confianza” para encausar el camino. Gobernar es priorizar, recuerda, y propone que lo hará con educación en la primera infancia, construyendo más CDI por todo el país y, además, un trabajo profundo en la educación técnica con foco en el tema laboral. Promete “formación técnica gratuita para un millón de jóvenes de estratos 1, 2 y 3”. Asegura que extenderá el brazo a los empresarios porque “necesitamos más sector privado para resolver los problemas que tiene Colombia, más emprendimientos, más innovación, más tecnología”. Desde su experiencia, un sector privado sólido estimula el crecimiento económico, se genera empleo y eso reduce la pobreza. Acabará con el Ministerio de la Igualdad porque lo que allí se hace ya lo pueden ejecutar otras entidades, aislará las cárceles para que no sigan extorsionando desde sus celdas, propone un Plan Colombia 2.0 y le pedirá ayuda a Estados Unidos en temas de inteligencia y tecnología para combatir el crimen. De esto y todas sus otras propuestas habla con Andrés Bilbao, el empresario colombiano que lidera “Estado X”, un espacio -en alianza con El Espectador- para escuchar a los candidatos y candidatas a la presidencia de Colombia en plena campaña electoral.