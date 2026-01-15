Mauricio Lizcano: “Yo quiero dejar a Colombia duplicando el ingreso de todos”

El exministro de las TIC, Mauricio Lizcano, ahora en su carrera presidencial, dice que si llega a la Casa de Nariño logrará que cada colombiano tenga un ingreso per cápita del doble de lo que tenemos hoy. Que haya mayor equidad, argumenta, con una economía creciendo al 6 %. Y cree que eso se puede lograr diseñando una ruta para que Colombia se convierta en un país productor de tecnología, que ofrezca seguridad en las ciudades y en las carreteras, que tenga un sistema de salud que opere. Asegura que todo es posible gracias a un trabajo mancomunado del sector privado con el Ejecutivo. En esta es una nueva entrega de “Estado X”, donde el emprendedor Andrés Bilbao se sienta a conversar con los candidatos en una alianza con El Espectador, Lizcano enfatiza en que le apostará a la minería e hidrocarburos, este último con fracking; también de la mano de la construcción y de “infraestructura a la lata”, porque mueve más de 30 subsectores de la producción. Asegura que sabe cómo ampliar la frontera agrícola a punta de tecnología y que hay que reindustrializar al país para que sea capaz de competir globalmente.