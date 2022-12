El emprendedor colombiano que ‘juega de local’ con los grandes del fútbol mundial

El jugador de fútbol Davison Sánchez y Mauricio Martínez, creador de La Tope. Foto: Cortesía La Tope

Se llama Mauricio Martínez, tiene 45, es bumangués y creó un emprendimiento llamado La Tope, bajo un objetivo: acercar a jugadores de fútbol de primer nivel a grandes marcas para conseguir contratos publicitarios. Ha representado a “25 jugadores con más de 200 acciones publicitarias en los tres años, siendo la pandemia una oportunidad para su fortalecimiento y crecimiento comercial. Los deportes electrónicos (e-Sports) le abrieron un camino conectando a los jugadores con la industria. Trabaja de la mano de la embajada y el consulado colombiano, siendo ‘host’ de grandes personalidades del país en el Reino Unido”, nos contaron. ¿Cuál es su historia? Aquí la cuenta, en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos, justo en su paso por Colombia, cuando viene a abrir la operación de la empresa para Latinoamérica, donde buscarán jugadores de fútbol latinos con proyección internacional.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

45 años. Administración de Empresas.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Conocí a mi esposa en Bucaramanga, ella estudiaba español, me fui a Londres detrás del amor. Mi idea surgió en Londres después de estar 5 años trabajando en lo que pudiera. Por cosas del destino, de la vida, llegué a aplicar a un trabajo en Arsenal, para ser asistente de eventos cuando no había fútbol. Ahí conocí al Chef Raymond Blanc, uno de los mejores del mundo con estrella Michelin. Me entrenó y me comencé a apasionar por la cocina hasta convertirme en su nano derecha en venues deportivos en la parte de hospitality. Aproveché esta oportunidad y el inglés para ayudar a los jugadores nuevos latinos que llegaban al club, como el caso de Carlos Vela y Emiliano Martínez, que ahora son amigos personales y lo mismo ocurrió con el hoy técnico Miguel Arteta, Santi Carzola, Robert Pires, Bacary Sagna, entre otros, quienes hoy siguen teniendo una relación cercana.

Renuncié e ingresé a un par de agencias de mercadeo deportivo y digital donde aprendí y crecí, además de conocer a mi socio Mathew Harrison. Pero entendí que había una gran necesidad de ser puente entre las marcas y los jugadores, y la clave ya la tenía: una relación cercana con ellos. Es aquí donde nace La Tope y se convierte en una realidad, una empresa que hoy es una de las más importantes en su industria en Europa, representando 25 jugadores y con más de 200 acciones publicitarias en tres años. Somos la empresa de Amazon Prime, Broadcast Champions en Italia, Panini entre otros clientes.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos? 4. ¿De dónde saqué la plata?

Creando un plan de negocio para llamar la atención y dar a conocer un negocio al que creía fielmente exitoso. Ahí aparece Dávinson Sánchez, bueno, yo comencé a trabajar con él y su esposa antes de la creación de La Top, aproximadamente 6 años.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Somos un puente entre las marcas y los jugadores, pero con servicios incluidos para activar a un jugador. No trabajamos con intermediarios, directamente con cada uno de los jugadores.

6. ¿Soy feliz?

Nunca pensé en estar acá, y soy mi propio jefe hace tres años. Sí, soy muy feliz. Pero quiero ser aún más feliz. Donde hay dificultad, siempre hay una oportunidad.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Sí, la vendería.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Esperé mucho tiempo, pero creo que fue el necesario. Mi tiempo era a los 42 años. No fue duro, porque esperé. No hay que volar antes de caminar.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Sí, pero me falta mucho. Quiero crecer y estar en 7 países.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Hacer realidad la oficina de Colombia.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, claro, queremos estar en todos los continentes. Hace 14 meses éramos dos, hoy somos 9, con una oficina en Colombia en un futuro cercano.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Si recibiría, pero tendría mucho cuidado en no ceder todo en lo que yo creo.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Trabajar para otra persona u otra empresa. Pase lo que pase.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mis hijos, en especial mi hija: no toma un “no” por respuesta. Insiste, insiste e insiste hasta que consigue su objetivo. Y así hay que hacerlo en la vida para conseguir las grandes metas.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Nunca pensé en tirar la toalla, ni cuando lavé platos y baños. Eso sí, no volvería a trabajar en una empresa donde no disfrute mi labor.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No, pero me gusta mucho compartir con las personas mi experiencia.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Yo trabajo con puras nuevas generaciones. Todo se trata de transmitir. Me gusta trabajar con gente joven y recalcarle tres cosas que para mí son fundamentales: transparencia , honestidad y perseverancia.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Una de las más grandes del mundo, con presencia en todos los continentes. No solo con jugadores, sino federaciones y clubes. Acompañando a los ministerios del deporte de los países.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

En una palabra, “estabilidad”. Saber que han estado ahí y que estarán, es el mejor motor para seguir trabajando por el sueño de todos.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí. Cada vez que pueda comparto mi experiencia.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo es mi familia, el papel, el mayor soporte.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

La relación honesta que tengo con los jugadores de fútbol. Soy honesto, un trabajador duro, pero con una forma inteligente de crear.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Dos cosas en especial: No confiar en todo el mundo, pero siempre darle oportunidades a las personas. Ah, y respetar el tiempo de cada uno.

