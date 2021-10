Carolina Pineda y Juan Pablo Zuluaga hablan con brillo en los ojos. Se les nota, incluso, a través de la pantalla, en una videollamada, mientras cuentan cómo nació su emprendimiento: Mis Propias Finanzas. Apelan a un crítica de esas reflexivas, de esas poderosas: mirar sus propias debilidades para tratar de construir sobre ellas y hacer mejores personas.

En 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos nos cuentan, más allá de pensar en grande, cómo comenzó todo desde chiquito, cuando incluso a ellos mismos les daba miedo lanzarse de la avioneta del emprendimiento porque no sabían si el paracaidas abriría.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Carolina Pineda (CP): 34, estudié ingeniería industrial y tengo un MBA de MIT.

Juan Pablo Zuluaga (JP): 34, Relaciones Internacionales. MBA de Babson College.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mis Propias Finanzas es una iniciativa de educación que busca transformar la vida de personas y familias a través de la educación financiera. Nació del descontento de no haber recibido nunca este tipo de educación, ni en la casa, ni en el colegio, ni en la universidad, ni en la maestría. No podíamos creer lo malos que éramos para manejar dinero e invertir después de pasar más de 20 años por la educación tradicional. Ahí nació esta curiosidad. Sin duda no podía ser algo que solo nos pasaba a nosotros. Empezamos a estudiar a fondo este tema, a leer, a tomar cursos, a hablar con expertos y a aplicar todo lo que estábamos aprendiendo.

Tratamos de tocar algunas puertas en colegios y universidades, incluso algunos intentos a nivel político. Creemos firmemente en que este tipo de educación se debería enseñar desde una edad temprana. No tuvimos mucho eco y por eso decidimos empezar a compartir lo que habíamos aprendido a través de redes sociales y canales digitales. Teníamos una tesis: la falta de educación financiera es enorme y hay un vacío muy grande en nuestro país y en la región.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

La pandemia aceleró lo que veníamos pensando. No estábamos preparados para afrontar semejante crisis. Ahí nos empiezan a llamar de distintas empresas, empezamos a dar charlas y conferencias. La voz se empezó a regar. Hicimos un primer piloto de un curso en línea. Cero inversión, mucho trabajo, mucha lectura, muchas trasnochadas. El curriculum lo diseñamos nosotros, los videos los grabamos nosotros, el lanzamiento lo hicimos nosotros dos. Para nuestra sorpresa, tuvimos 185 inscritos. Ese fue el comienzo de esta aventura. !Hoy son cerca de 1.000 estudiantes aprendiendo con nosotros!

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Inicialmente todo lo sacamos de nuestros ahorros. En realidad no era mucho pues siempre tratamos de probar la idea con el mínimo viable. Empezamos grabando videos desde nuestra casa con el celular de Juanpa y recuerdo que usábamos una lámpara que yo había comprado para la sala como trípode. Estuvimos seis meses compartiendo nuestro conocimiento en la cuenta de instagram con el único objetivo de enseñar. No necesitábamos plata en ese momento, necesitábamos tiempo; y se vino la pandemia que nos permitió tener algo más de tiempo libre. En abril del 2020 vendimos nuestras primeras 5 asesorías y eso nos dió para invertirle al negocio y poco a poco seguir creciendo.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos transformando la vida de personas y familias a través de la educación financiera. Una persona que organiza sus finanzas, libera tiempo mental para crear, para pasar más tiempo con su familia, mejora sus relaciones, es más productiva en su trabajo. Eso lo vivimos en carne propia, mejoramos nuestras finanzas y la forma de invertir, y nuestra vida cambió. Hoy lo estamos haciendo con muchas personas y vemos cambios muy chéveres y eso es lo que más nos motiva a seguir adelante con este emprendimiento.

6. ¿Soy feliz?

CP: MUY!!!! AMO lo que hago, disfruto cada segundo, aprendo todos los días, comparto tiempo con Juanpa y tenemos un excelente equipo de trabajo. Saco el tiempo para compartir con mis dos hijos y con la familia! Tengo muchas ambiciones con MPF y disfruto cada segundo del proceso.

JP: Como diría el gran filósofo Ñejo en su reggaeton, “hoyyyyyyy me levanté de lo más feliz”. Me siento muy orgulloso de mi esposa y de mis hijos, de mis padres y hermanos, de mis tíos que me enseñaron a trabajar y a emprender, y me levanto con unas ganas enormes de comerme el mundo. Me imagino que a eso le llaman felicidad.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

CP: En este momento, no. Eventualmente de pronto sí, si con la venta logramos impactar la vida de más personas en el futuro.

JP: En el mundo de los negocios todo tiene un precio. Vendería la empresa si llega una buena oportunidad, lo que nunca dejaré de lado es la vocación de enseñar y las ganas de aprender cosas nuevas todos los días. Con eso me iré hasta el último día de mi vida.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

CP: La verdad yo soy la gallina de la familia. Me daba mucho miedo dar el salto. Siempre fui empleada y me crié con un papá que me decía que durar más de una década en una empresa mejoraba mi hoja de vida. Juanpa, la verdad, fue el que me ayudó y me impulsó a dar este salto. Gracias a él tomé esta decisión y por ahora no me arrepiento de nada, jeje.

JP: Siempre quise ser emprendedor. Fui a la mejor universidad de emprendimiento en el mundo (Babson College) y ese fue el “empujoncito” final que necesitaba. Tomar la decisión no fue difícil, lo difícil es poner un negocio a producir !!!!!!!!!

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

CP: ¡¡¡He cumplido varios!!! Pero aun sueño con que este mensaje le llegue a millones de personas. Muchos vivimos en la ignorancia total sobre estos temas y con un poco de conocimiento podríamos hacer que nuestra vida cambié drásticamente.

JP: Esto apenas comienza. Sueño con ayudar a formar la nueva generación de inversionistas. Sueño con una industria financiera más justa, de fees más bajos, de alternativas de inversión más democráticas. Veo a Mis Propias Finanzas en el centro entre EdTech y FinTech. Una combinación entre educación poderosa y buenas alternativas de inversión de bajo costo.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Queremos ser una plataforma de educación en finanzas personales e inversiones. Queremos traer expertos de distintos temas para hacer los mejores cursos. Soñamos con poder combinar la educación financiera con alternativas de inversión de bajo costo para los colombianos y latinoamericanos.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sin duda. Hoy la tecnología nos permite alcanzar a muchas personas. Nos permite traspasar fronteras. Hoy tenemos estudiantes de Colombia, México, Perú, Ecuador, Argentina y Estados Unidos. Eso no hubiera sido posible hace unos años. Todo esto lo hemos hecho desde la sala de la casa y hoy desde una pequeña oficina en Bogotá.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí, claro. Si es en pro del crecimiento de la empresa, sí lo haríamos.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Asesorías personalizadas. Si realmente queremos tener un impacto grande, la única manera es aprovechar los canales digitales y la tecnología para llegarle a muchas personas. Nosotros no damos consejos puntuales de inversión, primero porque la ley no nos permite, pero sobretodo porque lo que queremos es entregar herramientas que le permitan a la gente tomar muy buenas decisiones sin necesidad de un tercero.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

La lectura es una fuente de inspiración inagotable. Leemos un libro a la semana, es la forma de tener grandes mentores sin necesidad de conocerlos personalmente. A través de la lectura hemos conocido la vida y obra de personas como Elon Musk, Ray Dalio, Tony Robbins, Leonardo DaVinci, Warren Buffett, Tara Westover, Cathie Wood, El Dalai Lama entre muchos otros. Esas historias nos inspiran todos los días.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Varias veces. Recuerdo un emprendimiento que empezamos Juanpa y yo con un amigo llamado Consumo Cuidado. Queríamos llevar snacks saludables a empresas. No logramos despegar. Juanpa tiene una empresa dedicada a la estructuración de proyectos de energía solar que en este momento está en proceso de liquidación.

Ha sido duro, pero de todo esto hemos aprendido y estamos tratando de capitalizar esas enseñanzas con Mis Propias Finanzas.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

C: Estamos aplicando a Y Combinator, la aceleradora de emprendimientos más importante del mundo. Soñamos con hacer parte de esa red.

JP: Tengo un grupo de amigos muy emprendedores exBabson que me ayudan mucho en este camino. También hago parte de FBN (Family Business Network) y ahí he encontrado grandes mentores y amigos que me ayudan a recorrer este camino.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Estamos formando las nuevas generaciones de inversionistas. Ese es nuestro sueño.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años queremos ser la plataforma líder en educación financiera en LATAM, y una compañía de asset management que permita la democratización de las inversiones. Es muy triste saber que los colombianos pagamos hasta 10 veces más por productos financieros que nos dan acceso a inversiones en el exterior. En el resto de la región es exactamente igual. Eso tiene que cambiar. Ahí Mis Propias Finanzas quiere jugar un rol central. Mejorar la educación y el acceso a las inversiones es ponerle dinero en los bolsillos a los latinoamericanos. Es tener una mejor sociedad.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Clave. Son el motor. Venimos de dos familias espectaculares, amorosas, emprendedoras, comprensivas y generosas. Siempre decimos: “Si nuestros padres pudieron con mucho menos, con menor educación, con un país plagado de violencia y narcotráfico, imposible que nosotros no seamos capaces: son nuestro gran ejemplo de vida.

Igualmente a nuestros hermanos y hermanas los admiramos profundamente. Cada uno aportando su granito de arena en su campo y siempre pendientes de lo que pasa con MPF.

Finalmente los amigos, siempre están ahí para dar un buen consejo, para dar buena retroalimentación y para decirnos las cosas que debemos corregir. La mamá siempre te dirá que lo tuyo es perfecto, los amigos son más aterrizados y directos. Ese balance es muy positivo.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

¡POR SUPUESTO! Nos encanta ayudar a los emprendedores.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Tenemos un equipo espectacular: Lili, Nico, Juanito, Alejo y Valen. Todos conectados con el propósito de MPF y con muchas ganas de lograr cosas grandes. La pasamos bien y eso es lo importante. Como diría Vishen Lakhiani, fundador de Mindvalley: “Hay que tener una visión grande y ambiciosa, pero que tu felicidad no dependa del cumplimiento de esa visión” Con el equipo queremos llegar muy lejos, pero que el camino y el proceso sea muy divertido. De eso se trata.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Tratamos de usar un lenguaje muy claro cuando enseñamos sobre estos temas. La gente a veces le coge miedo a las finanzas por el vocabulario sofisticado que las personas del sector usan.

Traemos expertos que nos comparten sus estrategias y nos enseñan sobre distintos temas

Somos digitales: le llegamos a muchas personas a través de nuestras redes sociales.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

JP: El valor de la disciplina y la constancia. Los japoneses tienen un mantra que me gusta mucho: “La disciplina siempre vence al talento”. Uno siempre mira hacia adelante, pero pocas veces se pone a reflexionar en todo lo que ha logrado. Cada libro, cada post, cada newsletter, cada mensaje, cada webinar. Han sido muchas horas de trabajo, muchas trasnochadas, pero hoy estamos viendo los resultados.

CP: “No deberíamos hacer cosas grandes para ser felices, deberíamos ser felices para poder hacer cosas grandes”: Vishen Lakhiani. Este fue el último libro que leímos en el club de lectura y me encantó esta frase porque estoy convencida de que cuando estamos felices podemos lograr cosas inimaginables. Todo emprendimiento tendrá sus altos y bajos pero si eres feliz y trabajas con convicción, las cosas poco a poco se irán dando.

