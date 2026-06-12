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Mundial 2026: ¿cómo los emprendedores pueden aumentar sus ventas durante la Copa del Mundo?

Es momento para sellar alianzas y fidelizar a sus clientes, porque el evento dura 30 días, pero “la sostenibilidad de las empresas se juega todos los días”.

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Edwin Bohórquez Aya
Edwin Bohórquez Aya
12 de junio de 2026 - 08:00 p. m.
Una persona sostiene una bandera de Colombia previo a un partido de la selección masculina de fútbol. EFE/ Ángel Colmenares
Una persona sostiene una bandera de Colombia previo a un partido de la selección masculina de fútbol. EFE/ Ángel Colmenares
Foto: EFE - Ángel Colmenares

¿Cuánta plata planea gastarse por cada uno de los partidos del Mundial de Fútbol 2026? O, al menos, ¿por ver con atención los de la selección Colombia? Pues un estudio recién salido del horno hecho por la universidad Manuela Beltrán dice que 9 de cada 10 personas planean más de COP $ 50.000 por encuentro, que de esa misma muestra, siete aseguran que vivirán el torneo junto a familiares o amigos y cuatro creen que pagarán más de COP $ 100.000.

Más cifras: El “43,5% de los consultados reconoce que aumenta sus gastos durante este tipo de eventos...

Edwin Bohórquez Aya

Por Edwin Bohórquez Aya

Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa@EBohorquez_EyLebohorquez@elespectador.com
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