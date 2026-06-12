Mundial 2026: ¿cómo los emprendedores pueden aumentar sus ventas durante la Copa del Mundo?

Una persona sostiene una bandera de Colombia previo a un partido de la selección masculina de fútbol. EFE/ Ángel Colmenares Foto: EFE - Ángel Colmenares

¿Cuánta plata planea gastarse por cada uno de los partidos del Mundial de Fútbol 2026? O, al menos, ¿por ver con atención los de la selección Colombia? Pues un estudio recién salido del horno hecho por la universidad Manuela Beltrán dice que 9 de cada 10 personas planean más de COP $ 50.000 por encuentro, que de esa misma muestra, siete aseguran que vivirán el torneo junto a familiares o amigos y cuatro creen que pagarán más de COP $ 100.000.

Más cifras: El “43,5% de los consultados reconoce que aumenta sus gastos durante este tipo de eventos...