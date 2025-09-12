12 de septiembre de 2025 - 04:01 p. m.
¿Necesita plata para un procedimiento médico? Esta startup se la consigue
¿Les ha pasado que llegan a un consultorio, piden una cita, les hacen un chequeo médico y cuando les dicen cuánto vale esa intervención tipo cirugía plástica, o cuando se trata de un tratamiento de fertilidad, de un asunto auditivo o de visión, odontología, estética o dermatología, pero se quedan sin aliento porque no tienen la plata para cubrirlo? Pues Felipe Gómez y Felipe Jaramillo se dieron cuenta de ese problema y crearon Welli como un vehículo financiero para solucionarlo. Se trata de una plataforma que, desde el mismo consultorio del médico y escaneando un código QR, le permite aprobar entre $300.000 y $25 millones en menos de cinco minutos. Aquí va la historia completa en una conversación con Edwin Bohórquez Aya para Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador.
