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No es salario ni educación: este es el mayor freno para la paridad laboral, según expertas

Muchos hablan de cultura, de salarios, de educación pero, ¿por qué los reflectores no se ponen en lo que llamamos “el cuidado”? Esta es la recomendación de una suma de analistas para tomar cartas en el asunto en Colombia.

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Edwin Bohórquez Aya
Edwin Bohórquez Aya
24 de julio de 2026 - 08:00 p. m.
La paridad de género en Colombia.
La paridad de género en Colombia.
Foto: Eder Leandro Rodríguez

Nueve años atrás, mientras me alistaba para una entrevista, entré a uno de los edificios más emblemáticos de Bogotá. Iba, junto a un colega de fotografía, rumbo a la conversación con una de las mujeres más destacadas del país en materia económica.

Tomamos un ascensor de esos que luce impecable, espacioso y brillante. Cuando la puerta se abrió y dimos unos cuantos pasos, quedamos en una especie de lobby, desde donde se veían los lujosos escritorios de varios economistas en sus oficinas sileciosas y solitarias.

En ese piso estaban los espacios...

Edwin Bohórquez Aya

Por Edwin Bohórquez Aya

Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa@EBohorquez_EyLebohorquez@elespectador.com
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