No es salario ni educación: este es el mayor freno para la paridad laboral, según expertas

La paridad de género en Colombia.
Foto: Eder Leandro Rodríguez
Nueve años atrás, mientras me alistaba para una entrevista, entré a uno de los edificios más emblemáticos de Bogotá. Iba, junto a un colega de fotografía, rumbo a la conversación con una de las mujeres más destacadas del país en materia económica.
Tomamos un ascensor de esos que luce impecable, espacioso y brillante. Cuando la puerta se abrió y dimos unos cuantos pasos, quedamos en una especie de lobby, desde donde se veían los lujosos escritorios de varios economistas en sus oficinas sileciosas y solitarias.
En ese piso estaban los espacios...
Por Edwin Bohórquez Aya
Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa@EBohorquez_EyLebohorquez@elespectador.com
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