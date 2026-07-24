No es salario ni educación: este es el mayor freno para la paridad laboral, según expertas

La paridad de género en Colombia. Foto: Eder Leandro Rodríguez

Nueve años atrás, mientras me alistaba para una entrevista, entré a uno de los edificios más emblemáticos de Bogotá. Iba, junto a un colega de fotografía, rumbo a la conversación con una de las mujeres más destacadas del país en materia económica.

Tomamos un ascensor de esos que luce impecable, espacioso y brillante. Cuando la puerta se abrió y dimos unos cuantos pasos, quedamos en una especie de lobby, desde donde se veían los lujosos escritorios de varios economistas en sus oficinas sileciosas y solitarias.

En ese piso estaban los espacios...