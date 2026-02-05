“No sirvo para promover odio ni polarización”: Iván Duque

El expresidente de Colombia, Iván Duque, habla del proyecto con el que busca apoyar a las personas más jóvenes del país y, sin importar el estrato, despertar su capacidad emprendedora: en dos años ya han formado a más de 300 talentos con ideas escalables en innovación social. Duque, en una conversación fuera de libreto junto al empresario Andrés Bilbao para “Estado X” y El Espectador, donde se tocan temas de emprendimiento e innovación, dice que no le tiene envidia a nadie, que no siente odio por nadie, y eso es lo que lo convierte en “una persona exitosa”. Cree que el poder era una herramienta y no un fin en sí mismo, y asegura que con ese poder logró que en energía renovable el país pasara de casi “nada” a 2000 megavatios, o que “dejó una matrícula gratuita para más del 90 % de los estudiantes en las universidades públicas de Colombia. “Para eso es el poder”, recalca. “O el haber sorteado la pandemia y terminar como el país número uno en resiliencia durante el Covid 19”. Dice por qué es tan diferente a Gustavo Petro: “Yo no usaría los púlpitos que da el poder político para sembrar cosas que destruyan a la sociedad, no sirvo para promover odio ni polarización ni para estigmatizar”. La conversación completa, aquí.