Economía
Emprendimiento y Liderazgo
05 de febrero de 2026 - 12:00 a. m.

“No sirvo para promover odio ni polarización”: Iván Duque

El expresidente de Colombia, Iván Duque, habla del proyecto con el que busca apoyar a las personas más jóvenes del país y, sin importar el estrato, despertar su capacidad emprendedora: en dos años ya han formado a más de 300 talentos con ideas escalables en innovación social. Duque, en una conversación fuera de libreto junto al empresario Andrés Bilbao para “Estado X” y El Espectador, donde se tocan temas de emprendimiento e innovación, dice que no le tiene envidia a nadie, que no siente odio por nadie, y eso es lo que lo convierte en “una persona exitosa”. Cree que el poder era una herramienta y no un fin en sí mismo, y asegura que con ese poder logró que en energía renovable el país pasara de casi “nada” a 2000 megavatios, o que “dejó una matrícula gratuita para más del 90 % de los estudiantes en las universidades públicas de Colombia. “Para eso es el poder”, recalca. “O el haber sorteado la pandemia y terminar como el país número uno en resiliencia durante el Covid 19”. Dice por qué es tan diferente a Gustavo Petro: “Yo no usaría los púlpitos que da el poder político para sembrar cosas que destruyan a la sociedad, no sirvo para promover odio ni polarización ni para estigmatizar”. La conversación completa, aquí.

Andrés Bilbao

Alberto Flórez-Granados(02787)Hace 36 minutos
¡Pudo pasar a la historia como un estadista, superar a Santos, pero prefirió el rol de títere!
WilsonP(f5y1z)Hace 1 hora
Creo que no sirve para nada, es un líder vacío, fue un títere, no tiene atención no es considerado dentro de su propio partido. No inspira realmente nada. Lo mejor es se quede donde este .
