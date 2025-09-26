¿Qué tan difícil es hacer empresas de base tecnológica en el sector financiero?

José Manuel Ayerbe, CEO de Dale; Andrés Vásquez, CEO de Nequi; Felipe Gedeón, CEO de Cobre; Alejandro Verswyvel, presidente de Iris; Marcela Torres, gerente de Nu Bank; Daniel Ospina, confundador de Pygma; Santiago Mejía, CSO de Lulo Bank; Sebastián Noguera, CEO de Habi y Tomás Bercovich, CEO de Global66. Foto: Edwin Bohórquez Aya

Imagine un país en donde usted puede pagar su compra en un pequeño comercio y lo hace a través de una aplicación móvil. O que usted hace una transferencia desde su teléfono celular y le llega la plata a la otra persona de manera casi instantánea sin tener que esperar uno, dos o tres días. O que usted puede hacer una conciliación de ventas y pagos desde su celular sin estar obligado a pasar por un libro impreso de color verde donde se leen las palabras “debe” y “haber”. Incluso, que usted puede conseguir un crédito en minutos sin tener que ir...