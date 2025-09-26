Logo El Espectador
¿Qué tan difícil es hacer empresas de base tecnológica en el sector financiero?

Esto nos dijeron las personas que lideran Nu Colombia, Dale, Nequi, Habi, Lulo, Cobre, Iris, Global66 y Pygma.

Edwin Bohórquez Aya
Edwin Bohórquez Aya
26 de septiembre de 2025 - 08:00 p. m.
José Manuel Ayerbe, CEO de Dale; Andrés Vásquez, CEO de Nequi; Felipe Gedeón, CEO de Cobre; Alejandro Verswyvel, presidente de Iris; Marcela Torres, gerente de Nu Bank; Daniel Ospina, confundador de Pygma; Santiago Mejía, CSO de Lulo Bank; Sebastián Noguera, CEO de Habi y Tomás Bercovich, CEO de Global66.
Foto: Edwin Bohórquez Aya

Imagine un país en donde usted puede pagar su compra en un pequeño comercio y lo hace a través de una aplicación móvil. O que usted hace una transferencia desde su teléfono celular y le llega la plata a la otra persona de manera casi instantánea sin tener que esperar uno, dos o tres días. O que usted puede hacer una conciliación de ventas y pagos desde su celular sin estar obligado a pasar por un libro impreso de color verde donde se leen las palabras “debe” y “haber”. Incluso, que usted puede conseguir un crédito en minutos sin tener que ir...

Edwin Bohórquez Aya

Por Edwin Bohórquez Aya

Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa@EBohorquez_EyLebohorquez@elespectador.com
