La “startup” que integra el mundo físico con el digital y lo potencia con IA

Joaquin Zolio (COO), Gustavo Lauria (CEO) y Nicolás Denmer (CCO), de Numia.
Foto: CHARLY ORIETA KEIPERT
Tiene más de 320 clientes en América Latina, como el Banco de Santander, Nespresso y Mapfre, y ya acumulan más de 50 millones de usuarios en Latinoamérica. De eso se trata la historia de emprendimiento y liderazgo, hoy, en El Espectador.
Gustavo Lauria, fundador y CEO de Lumia, bienvenido a este espacio, desde Bogotá, desde la redacción de El Espectador.
Buenas. Muchas gracias. Es un placer estar acá.
Gustavo, ¿qué es lo que Numia?
Bien, Numia es un Customer Journey Manager. Es una plataforma para empresas medianas y grandes...
Por Edwin Bohórquez Aya
Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa@EBohorquez_EyLebohorquez@elespectador.com
