Ocho historias de emprendimientos de alto impacto y cómo lograron serlo

Estos emprendimientos de alto impacto crecieron rápidamente, generaron un cambio significativo y crearon valor a gran escala en diferentes escenarios.
Foto: María Paula García
En Colombia no hay empleo formal para todos los que estamos en la capacidad de trabajar. Ni más, ni menos, aunque se lea un tanto desolador. Y por eso la informalidad es protagonista del mercado cada vez que hablamos de empleo y de desempleo. Algunos datos para entenderlo: “De cada 100 empleados, 59 no van a tener una protección social cuando se vuelvan viejos, eso es muy difícil, y la respuesta para solucionar ese problema está en el crecimiento de las empresas. Un estudio de Confecámaras dice que la diferencia entre una empresa que crece...
Por Edwin Bohórquez Aya
Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa@EBohorquez_EyLebohorquez@elespectador.com
Conoce más
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación