Ocho historias de emprendimientos de alto impacto y cómo lograron serlo

Estos emprendimientos de alto impacto crecieron rápidamente, generaron un cambio significativo y crearon valor a gran escala en diferentes escenarios. Foto: María Paula García

En Colombia no hay empleo formal para todos los que estamos en la capacidad de trabajar. Ni más, ni menos, aunque se lea un tanto desolador. Y por eso la informalidad es protagonista del mercado cada vez que hablamos de empleo y de desempleo. Algunos datos para entenderlo: “De cada 100 empleados, 59 no van a tener una protección social cuando se vuelvan viejos, eso es muy difícil, y la respuesta para solucionar ese problema está en el crecimiento de las empresas. Un estudio de Confecámaras dice que la diferencia entre una empresa que crece...