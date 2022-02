Ofrecen capacitación digital para emprendedores en zonas de conflicto

Ana María Almao, quien llegó a Colombia desde Barquisimeto y creó ‘Antojitos Anita’. Foto: Cortesía Bancamía

“Brindar formación en habilidades ofimáticas y marketing digital a más de 140 emprendedores y microempresarios con el propósito de incrementar sus conocimientos en materia de uso y apropiación de nuevas tecnologías, a fin de potenciar y desarrollar sus emprendimientos a través de la digitalización, así como la venta de productos y servicios en línea”. De esta forma la Fundación Microfinanzas BBVA y The Trust for the Americas presentaron el avance del programa adelantado en varias regiones de Colombia y que busca potencializar a quienes están generando modelos de autosostenibilidad y generación de empleo.

Esta iniciativa, dice la Fundación, atiende a mujeres emprendedoras, jóvenes, migrantes, desplazados y víctimas del conflicto armado. “Ellas representan el 77% de los participantes, el 20% son de nacionalidad venezolana y la mayoría están entre los 20 y 40 años de edad, todos ubicados en 14 departamentos del país afectados por la violencia y la pobreza”.

Existen casos como el de María Elizabeth Romero, quien vive en el municipio de San Vicente del Caguán y hace parte de Empropaz. Ella, a través de la formación en línea, logró darle fuerza a su idea de negocio y pasó de vender pan de yuca en las calles a tener un local de comida rápida. Con acceso limitado a internet pero con las ganas que caracterizan a las personas que no se dan por vencidas, logró diseñar su logo, ahora está construyendo su catálogo de productos y en pocas semanas se encontrará lista para abrir su cuenta empresarial en redes sociales, nos detallaba FMBBVA.

O el de Ana María Almao, quien llegó a Colombia desde Barquisimeto, Venezuela. Creó ‘Antojitos Anita’, un negocio de panadería y pastelería al sur de Bogotá que, gracias a la formación impartida, avanzó en su proceso de digitalización y hoy tiene más de 2.300 seguidores en sus redes sociales.

Linda Eddleman, directora Ejecutiva de The Trust for the Americas, fue clara en sus objetivos: “Empezamos a trabajar en Colombia hace más de 15 años y en esos años hemos impactado la vida de más de un millón de colombianas y colombianos. Estamos convencidos de que este proyecto ya está teniendo un impacto muy grande en la historia de vida de emprendedores del país, y ahora ya estamos celebrando los frutos de esta alianza y esta capacitación”.

Y por el otro lado, Javier M. Flores, director general de la FMBBVA., recordó que “las poblaciones vulnerables a las que se dirigen las cinco entidades microfinancieras de la FMBBVA en América Latina sufren de la existente brecha digital en un entorno en el que cada vez más la formación es virtual y resulta esencial el acceso a internet para la adquisición de habilidades digitales. Por eso nos hemos aliado con el Trust for the Américas, una institución con una amplia trayectoria, porque nosotros creemos mucho en las alianzas, en las que cada cual aporta sus conocimientos para conseguir un fin común. También creo que son fundamentales para conseguir alcanzar impactos positivos, duraderos y sostenibles”.