Once consejos para el año nuevo del gurú Robin Sharma, según su más reciente libro

Fragmento de su libro “La riqueza que el dinero no puede comprar”, sello editorial Grijalbo. Cómo valorarse y cumplir promesas, entre otros.

Robin Sharma * / Especial para El Espectador
31 de diciembre de 2025 - 01:28 p. m.
A Robin Sharma se le considera uno de los máximos expertos en liderazgo y desarrollo personal, y tiene entre sus clientes a empresas como Nike, FedEx, Microsoft. Sus best sellers, como Manifiesto para los héroes de cada día, El Club de las 5 de la mañana, El monje que vendió su Ferrari, El líder que no tenía cargo y Éxito. Una guía extraordinaria, han vendido millones de ejemplares en decenas de idiomas. Aquí con la portada de su libro “La riqueza que el dinero no puede comprar”.
Foto: Cortesía de Penguin

Honra tu grandeza

Una idea sencilla que con demasiada frecuencia pasamos por alto. Valorarte. Por todo lo que has pasado y aquello en lo que te has convertido. Por los miedos a los que te has enfrentado y de los que te has liberado. Por los sueños que no solo has soñado, sino que has tenido la valentía de convertir en realidad. Por todas las personas a las que has ayudado y por todo el bien que has hecho. Importas más de lo que crees, así que no midas tu valor por lo que la mayoría te dice que deberías ser, hacer y tener.

El...

Por Robin Sharma * / Especial para El Espectador

