Once consejos para el año nuevo del gurú Robin Sharma, según su más reciente libro

A Robin Sharma se le considera uno de los máximos expertos en liderazgo y desarrollo personal, y tiene entre sus clientes a empresas como Nike, FedEx, Microsoft. Sus best sellers, como Manifiesto para los héroes de cada día, El Club de las 5 de la mañana, El monje que vendió su Ferrari, El líder que no tenía cargo y Éxito. Una guía extraordinaria, han vendido millones de ejemplares en decenas de idiomas. Aquí con la portada de su libro “La riqueza que el dinero no puede comprar”. Foto: Cortesía de Penguin

1

Honra tu grandeza

Una idea sencilla que con demasiada frecuencia pasamos por alto. Valorarte. Por todo lo que has pasado y aquello en lo que te has convertido. Por los miedos a los que te has enfrentado y de los que te has liberado. Por los sueños que no solo has soñado, sino que has tenido la valentía de convertir en realidad. Por todas las personas a las que has ayudado y por todo el bien que has hecho. Importas más de lo que crees, así que no midas tu valor por lo que la mayoría te dice que deberías ser, hacer y tener.

El...