Paloma Valencia y sus propuestas: “Tenemos que montarnos en una revolución educativa”

Por eso, en nuestras conversaciones de “Estado X”, una serie de entrevistas en alianza entre El Espectador y Andrés Bilbao, uno de los cofundadores de Rappi, Valencia habla, con contundencia, de sus apuestas principales: “Superar los problemas de seguridad”, en primera instancia, porque Colombia merece “vivir en paz” tras una la lucha directa contra los grupos ilegales y la droga, que les genera negocios ilegales valorados en el 10 % del PIB nacional, dice.

Cree que “tenemos que montarnos en una revolución educativa porque si no estamos a tono con la IA, nos vamos a quedar rezagados”, pues en su consideración “la educación en este país es muy mediocre” debido a la desigualdad social, y aprovecha para enviarle un mensaje a Fecode.

También asegura que hay que crear una “gran revolución energética” si se trabaja en las eólicas, las fotovoltaicas, el hidrógeno y la construcción de nuevas hidroeléctricas para lograr un “superávit energético”, así que “podemos invitar a empresas tecnológicas para que se vengan al país” y “eso traería innovación”.

Propone crear figuras de cooperación para que la gente ofrezca proyectos para el Estado, habla de modificar la ley 80, piensa que el país necesita reconocimiento facial para garantizar la seguridad urbana, habla de corrupción, pone sobre la mesa las cuentas fiscales de país, toca el tema de la salud, el fracking, y toda una serie de renglones de primer nivel en medio de la competencia política en año electoral.