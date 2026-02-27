Publicidad

¿Con el emprendimiento se puede salir de la pobreza?

La respuesta es sí, pero se necesita más que buenas ideas y ganas. Cuatro expertos nos cuentan por dónde se debe mover el país en esa materia.

Edwin Bohórquez Aya
27 de febrero de 2026 - 08:00 p. m.
El apoyo y acompañamiento es clave para que el emprendimiento sea capaz de llevar al emprendedor a superar la línea de pobreza.
Foto: Edwin Bohórquez Aya + Pexels

Llevo unos buenos años escribiendo y aprendiendo sobre emprendimiento: Emocionado cuando veo casos que logran romper esquemas, personas muy talentosas que, en realidad, solucionan problemas que tenemos como sociedad. Sorprendido cuando veo personas que, ante una innumerable cantidad de puertas cerradas, sin otro camino, tomaron la decisión de montar un comercio para sobrevivir. Los dos, al final, son casos sobre los que se basan los negocios: por oportunidad o por necesidad.

El primer caso, casi siempre, es protagonizado por una persona con...

Edwin Bohórquez Aya

Por Edwin Bohórquez Aya

Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa@EBohorquez_EyLebohorquez@elespectador.com
EDUARDO BENAVIDES LEGARDA(72582)Hace 27 minutos
No todo es ideas y ganas. Depende también del rumbo de la economía.
