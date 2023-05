El emprendedor que con ChatGPT quiere revolucionar las transacciones

Alexis Aronategui, CEO de CapitalPocket Corp. Foto: Cortesía

Con este mensaje atrajeron nuestra atención: “C-Pocket es una fintech que nació en 2019 como una billetera digital para aumentar la inclusión financiera en el país, a través de sus servicios que van desde nanocréditos, transferir dinero y realizar pagos. Sus fundadores nacieron en Medellín y ahora están buscando expandir la fintech hacia otros mercados como Estados Unidos. Actualmente, no solo quieren ser una billetera digital, sino promover su nueva solución, Pocki, para que personas desde diferentes lugares de Colombia, que no tienen acceso a internet, puedan hacer cualquier tipo de trámite a través de un solo canal que es por Whatsapp”.

El asunto nos llamó la atención y pedimos más detalles: “Pocki es un asistente personal, pero al alcance de todos, no es necesario que tengas una marca de celular específica, ya que funciona a través de WhatsApp. Agregando el contacto de Pocki se pueden hacer transacciones diarias como pagos de facturas, hacer transferencias, recargar, hacer apuestas deportivas y muchas transacciones más. También se puede agendar citas en principio con algunas de las empresas con las que tenemos convenio, una opción a la que esperamos que se sumen más entidades. Además, sugiere o da información sobre prácticamente lo que se quiera, como está alimentado con ChatGPT, puede responder a cualquier pregunta, ya sea de ocio, cultura o economía; hasta soporte o servicio al cliente de entidades públicas y privadas. Como si fuera poco, estas opciones también pueden ser activadas no solo por texto, sino también, por mensajes de voz, es decir, que si se hace una pregunta enviando un audio por Whatsapp, Pocki la responderá sin ningún problema”.

Queríamos conocer la historia, así que aquí va contada por Alexis Aronategui, CEO de CapitalPocket Corp, en nuestra sección 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Mi nombre es Alexis Aronategui, tengo 41 años y estudié Negocios Internacionales.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Podríamos decir que Pocki, que nació en 2023, es un spin off de la aplicación que creé anteriormente llamada C-Pocket. Esto pasó así por diferencias que tuve con el anterior CTO y por eso decidimos tomar caminos distintos. Es así que se me ocurrió usar el core y la infraestructura creada para C-Pocket y revolucionar la forma habitual de cómo las personas ejecutamos transacciones y consumimos servicios. Personalmente me gusta llamar a Pocki como un asistente personal al alcance de todos. Es un chatbot en WhatsApp que consolida servicios transaccionales y operacionales necesarios en el día a día de las personas. Integra inteligencia artificial conectada con ChatGPT, el core de C-Pocket y aliados estratégicos que nos permiten resolver necesidades de usuarios y corporativos a través de una conversación por WhatsApp.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

No ha sido fácil y menos en tan poco tiempo, la verdad presentamos el 16 de marzo de forma privada en Startco en Bogotá y desde ese momento no hemos parado de cerrar alianzas para lograr el lanzamiento público en julio y facilitar la vida de más personas.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Si pudiera contextualizar contaría lo que considero una historia de superación maravillosa, pero haciéndolo corto, el dinero ha salido del trabajo y esfuerzo en este último par de años. Mi núcleo familiar me ha acompañado en las renuncias que hemos hecho para mantener en marcha el proceso y seguimos consiguiendo algunos recursos pues no hemos levantado aún una inversión.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos logrando un sueño al facilitar, a través del uso de tecnología, la vida de las personas. Gracias a nuestro anterior desarrollo, que fue C-Pocket, tuvimos la suerte de conocer casos que nos ayudaron a encontrar varias problemáticas, entre ellas, que para muchas personas el simple hecho de ejecutar una transacción de forma digital podría ahorrarle días de transporte en mula, o pagar un servicio público desde la comodidad de su hogar. Siempre hemos defendido lo que hemos hecho y es tener un contrapeso a la falta de inclusión financiera y digital que hay en la región. Por eso, después de probar muchas cosas, creamos Pocki, solución con la que podríamos estar revolucionando la forma en la que hoy estamos acostumbrados a hacer ciertas cosas. Claro está, somos conscientes de que no somos dueños de la verdad absoluta y podríamos estar equivocados.

6. ¿Soy feliz?

Muy feliz. Súper feliz. Amo lo que hago. Me gusta sentir lo que creo que sentimos todos los emprendedores con nuestros productos, la sensación de no estar listo, pero que debes lanzar y el pensar que nuestro producto es infinito, moldeable y adaptable, hace que nos corra la sangre más rápido por las venas. En lo personal me hace no distinguir entre un viernes y un lunes.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Sí, creo en los ciclos y su cumplimiento. Si llegara a tener ofertas trataría de negociar acciones pues confío plenamente en lo que tenemos.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Llevo una década emprendiendo. Los que me conocen son testigos de lo duro que he trabajado a lo largo de mi vida. Estos últimos cuatro años han sido bien difíciles para mí, pues la suma de la pandemia, los malos consejos, las malas decisiones y el no saber decir no, me llevaron a perderlo todo. Sin embargo, la vida es sabia y siempre da revancha. Te sacude para limpiarte de todo lo que te hace daño. Creo firmemente que eso pasó conmigo pues hoy estoy aquí en pie nuevamente, rodeado de quienes realmente están con uno en las buenas y en las malas, apoyándome para lograr este sueño.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Creo que aún estoy lejos de cumplirlo, pues sueño con dejar huella en la sociedad, en hacer historia para el país, la región y el mundo. Quiero seguir luchando por crear soluciones que faciliten la vida de millones y que les devuelvan tiempo a las personas para disfrutarlo en lo que más les gusta. Lo que me hace falta es acompañar a mis hijos en su crecimiento y que se sientan orgullosos de lo hice o creé.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Seguir pedaleando, apenas comenzamos, debemos continuar y consolidar a Pocki como la herramienta de mayor uso por los colombianos. Quiero abrir operaciones en Estados Unidos y en otros mercados.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Totalmente escalable y precisamente por eso estoy aquí en Estados Unidos, buscando hacer eco con Pocki pues su capacidad de automatizar tareas, ejecutar transacciones y brindar respuestas rápidas y precisas a las consultas de los usuarios, abren un portafolio de casos de uso muy grande para los corporativos, permitiéndonos replicar los aprendizajes en Colombia en toda la región, incluyendo Norteamérica, y en general donde exista un latino usando la red social de su preferencia.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí, actualmente estamos aterrizando la operación para salir en busca de una ronda preseed, lo importante es que la inversión provenga de alguien que haga sentido con nuestra filosofía, para juntos llevar el modelo a otro nivel. Soy de los que piensan que no se trata de levantar porque sí, sino para escalar y permanecer.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Muchas cosas. He aprendido muchísimo en este viaje, intento no arrepentirme si no sacar lo bueno de lo malo o medio malo, pero lo que jamás volveré a hacer es a poner por encima amigos que a familiares.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspiran muchas personas, entre ellas, Steve Jobs, Jeff Bezos, los dueños de Rappi, Simón Borrero, Andrés Bilbao. Me parecería interesante interactuar de forma directa con tantos cracks hoy referentes del medio tech como Daniel Bilbao de Truora, Freddy Vega de Platzi y que juntos como comunidad podamos aportar a los que hasta ahora van a comenzar.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Siento que fracasé con mi modelo de negocio anterior. Más allá de haber tomado una buena o mala decisión, siempre queda el sinsabor de qué pudo haber sido.

Sí, pensé muchas veces en tirar la toalla. Por ejemplo, cuando llegué a Estados Unidos, pasando meses dificilísimos, pensé en concentrarme en ser una persona normal en vez de ser emprendedor.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Sí, participé en 2021 en un programa de incubación en un lugar que llamamos el parque temático para los emprendedores Levan Center of Innovation en la Universidad de Nova Southeastern, aquí en Florida. Actualmente tenemos la oficina de C-Pocket ahí y activamente participamos en sus eventos de desarrollo, mentoría, entre muchas otras cosas.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Creo firmemente en que sí. Lo que hacemos es el principio de un cambio en la forma de interactuar con nuestras necesidades diarias. Estoy seguro de que seremos el referente o punto de partida para el desarrollo de distintos modelos que impactan generaciones. Obviamente seguiremos siendo parte activa de esto desarrollando locuras hasta que nuestros cerebros se fundan.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo ideando productos y servicios de carácter tecnológico desde el perfil comercial, pero tras bambalinas haciendo coaching a futuras generaciones, pues entenderé que mi momento ha pasado y la idea será seguir aportando desde la formación de líderes que trasciendan.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia ha jugado el papel más importante de todos, sin ella no hubiera podido lograr nada de lo poco alcanzado hasta hoy.

Mi esposa: siendo mi polo a tierra y la prueba de que existe el amor verdadero, puro y sincero.

Mis hijos: el motor y la gasolina para sin importar lo que se venga, seguir adelante.

Mi mamá y hermanos, el apoyo incondicional.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Lo estoy logrando, aún falta. En mi plan de vida siempre ha estado y estará ayudar a los demás.

21. ¿Qué papel juego en mi equipo? ¿Quién soy?

Me considero el chofer del carro de las estrellas (mi equipo). Soy quien les hablo al oído, los guio, les doy ideas para que ellos desarrollen, brillen y se queden con el crédito. Actualmente soy el CEO de CapitalPocket Corp y lidero un equipo de magos y soñadores, pero que ejecutan para volver la magia y los sueños realidad.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello personal es el positivismo, creo que todo lo podemos. La diferencia más relevante es que veo oportunidades donde otros solo ven problemas.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que la vida es muy corta para no hacer lo que uno ama de verdad y que el camino más fácil para hacer historia y dejar huella es emprendiendo. Lastimosamente el camino del emprendedor es solitario y lleno de obstáculos. Aprendí que con una sola idea podrías quizá impactar la vida de millones o de unos pocos, pero si lo haces para cualquiera que sea el caso es igual de importante y relevante. Y que puede existir un balance entre el trabajo, la familia y la pareja. La vida solo te sacude fuertemente para prepararte para cosas nuevas y mejores, ella sola se encarga de poner las cosas en su lugar y responder a esos por qué que tanto uno se pregunta. Solo cuando sueltas es que deja de doler, que la familia lo es todo y que puedes llamar, de corazón, familia a quien no lleva tu misma sangre.

