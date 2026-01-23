Precio del dólar: ¿Cómo emprender cuando la moneda está a la baja?

Emprender con el dólar a la baja abre múltiples oportunidades. Foto: Pexels y Edwin Bohórquez Aya

Todos los días —de los últimos días—, escucho a diario en la radio, leo por aquí en la sección de Economía y veo en las noticias que pasan por televisión que el dólar está a la baja; van contando las razones, muchos celebran, -otros se angustian-, pero en general es un tema de mucha conversación. Directa o indirectamente, todos y todas nos vemos influenciados por ese debate, pues no se trata solo del que viaja al exterior; resulta que el concentrado que comen las gallinas y los cerdos, de donde salen dos de las proteínas más compradas por la...