Él tuvo la idea de democratizar la inversión inmobiliaria y así lo está haciendo

Carlos Master, founder de PropiRent. Foto: Cortesía

Hace unos pocos días nos llegó un correo con este mensaje: “Permítanme llamar su atención con un hecho aterrador: solo 1 de cada 100 colombianos tiene la posibilidad de invertir en bienes raíces, ¿no les parece una cifra desalentadora?” Entonces seguimos leyendo: “Entiendo los obstáculos que enfrentan las personas para invertir en el sector inmobiliario. Es por eso que hemos creado una plataforma innovadora que democratiza la inversión inmobiliaria para todos. Nuestra solución es simple y efectiva: vendemos propiedades fraccionadas con financiamiento directo, lo que hace que la inversión en bienes raíces sea más accesible y sostenible para cualquier persona. Pero PropiRent es más que una simple plataforma de inversión. Nos enfocamos en crear una experiencia inclusiva y educativa para todos, lo cual es clave en el momento actual del país”. La historia completa, en voz de su protagonista, Carlos Master, founder de PropiRent, aquí en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Soy un emprendedor de 37 años y estudié administración de empresas. Además, tengo una maestría en marketing en México.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mi idea nació de la necesidad de democratizar la inversión inmobiliaria. Después de más de 14 años de experiencia en bienes raíces, me di cuenta de que muchas personas no tienen acceso a invertir en este sector, lo que me llevó a crear PropiRent, una plataforma que vende propiedades fraccionadas y rentables con financiación directa. De esta forma, estamos abriendo la oportunidad de invertir en el mercado inmobiliario a más personas.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Para llevar a cabo mi idea, empecé por escuchar a la gente y generar contenido de valor en TikTok, lo que me permitió conocer a profundidad las necesidades de las personas en cuanto a la inversión inmobiliaria. Con esta información, creé una comunidad de inversionistas inmobiliarios, con los cuales invertimos en apartamentos amoblados y rentables por Airbnb. Después, surgió la oportunidad de comprar un edificio en el centro de Bogotá, el cual remodelamos y amoblamos para el mismo, iniciando operaciones a comienzos de este año.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Para llevar a cabo mi idea, invertí capital propio y liquidez de algunas propiedades que había adquirido anteriormente. Además, logramos conseguir financiación directa con el propietario para la compra del edificio en el centro de Bogotá, lo que nos permitió acelerar el crecimiento y mejorar la rentabilidad para los inversionistas.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos logrando democratizar la inversión inmobiliaria, lo que significa que más personas, sin importar su estrato o nivel socioeconómico, pueden invertir en bienes raíces. Hasta la fecha, tenemos más de 75 inversionistas con montos desde 5 millones de pesos, lo que demuestra que estamos haciendo un cambio positivo en la forma en que se invierte en el sector inmobiliario, pero este es solo el comienzo.

6. ¿Soy feliz?

Sí, en este momento me siento muy feliz con lo que he logrado con PropiRent, pero siempre hay retos y desafíos que superar, lo que me motiva a seguir trabajando en mi startup.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Como founder, sé que es importante estar abiertos a las oportunidades de crecimiento y escalar el negocio. En el futuro, puede que llegue el momento de un ‘exit’, pero, por ahora, mi enfoque está en lograr un impacto positivo en la vida de millones de personas.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emprender es una montaña rusa emocional, hay momentos de euforia y momentos de desesperación. La parte más difícil es mantenerse enfocado en la visión y no dejarse vencer por las adversidades. Me he estresado, he llorado y he tenido muchos obstáculos en el camino, pero lo que me ha mantenido firme es la pasión por lo que hacemos y la convicción de que estamos logrando algo importante que ayudará a muchas personas.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

He cumplido muchos de mis sueños, pero siempre hay más por lograr. Quiero que PropiRent sea la plataforma líder en democratización de la inversión inmobiliaria en Latinoamérica y que cada vez más personas puedan beneficiarse de ella. Para alcanzar este objetivo, necesitamos seguir innovando y creciendo, y eso es precisamente en lo que nos estamos enfocando.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Estamos en una etapa de crecimiento acelerado, estamos tocando puertas en Estados Unidos para buscar inversión y expandir nuestra presencia en Latinoamérica. También estamos trabajando en nuevas funcionalidades para nuestra plataforma que permitan a más personas invertir en bienes raíces de manera fácil y accesible.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Absolutamente. La tecnología es la base de nuestra plataforma y nos permite llegar a un gran número de personas. Además, nuestra estrategia de financiamiento directo nos permite acelerar el crecimiento exponencialmente. Estamos enfocados en crecer de manera responsable y sostenible para asegurarnos de mantener la calidad y el impacto positivo de nuestra plataforma.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Estamos abiertos a recibir inversión de cualquier persona o entidad que comparta nuestra visión y valores, siempre y cuando la inversión sea sostenible y responsable. Sabemos que no podemos hacerlo solos y estamos dispuestos a compartir nuestra visión y nuestro éxito con aquellos que puedan ayudarnos a lograrla.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Dejar de ver las métricas. Una lección vital que he aprendido es la importancia de mantener un enfoque en los números actuales y no solo en el futuro. En ocasiones, como emprendedores, tendemos a enfocarnos en la visión a largo plazo y descuidamos la gestión diaria de nuestro negocio. Es crucial mantener un equilibrio y tener una visión clara de nuestra situación actual para poder tomar mejores decisiones.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me he inspirado en muchos líderes, siempre estoy en modo alumno, uno que destaca es Grant Cardone. Su enfoque en el sector inmobiliario y su capacidad para escalar su negocio son un modelo a seguir. También admiro a Tony Robbins por su enfoque en el crecimiento personal y su capacidad para motivar y guiar a las personas hacia el éxito.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Sí, he tenido momentos en los que he fallado y me he sentido abrumado por las dificultades que se presentan al emprender. Sin embargo, lo que he aprendido de estas situaciones es que el fracaso es una oportunidad para aprender y mejorar. En cuanto a la idea de tirar la toalla, creo que siempre es tentador rendirse cuando las cosas se ponen difíciles, pero siempre trato de recordar mi motivación inicial y seguir adelante.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Sí, formo parte de varias comunidades de emprendedores y del sector inmobiliario. Creo que es importante rodearse de personas que puedan ofrecer apoyo y orientación en el camino del emprendimiento. Además, estas comunidades me permiten conectar con otras personas con ideas similares y ampliar mi red de contactos.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Absolutamente. Creo que la democratización del sector inmobiliario es un tema importante y que tiene un impacto significativo en la vida de muchas personas. Al hacer que la inversión en bienes raíces sea más accesible, estamos ayudando a más personas a construir su patrimonio y a tener acceso a oportunidades que antes podrían haber estado fuera de su alcance.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años me veo creando más estrategias para apoyar la evolución del sector inmobiliario. En cuanto a Propirent, espero verla como una empresa consolidada en el mercado latinoamericano, ofreciendo oportunidades de inversión en bienes raíces a un público cada vez más amplio.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia y amigos han sido un gran apoyo en mi camino como emprendedor. Siempre me han brindado su ayuda y me han alentado a perseguir mis sueños, incluso cuando las cosas se ponen difíciles.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Definitivamente. Creo que compartir mi experiencia y conocimientos con otros emprendedores es una forma importante de dar algo a la comunidad. Me encantaría poder ayudar a otros a evitar algunos de los errores que cometí y a alcanzar sus objetivos de manera más eficiente. En un futuro me encantaría convertirme en ángel inversionista.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Soy único fundador, sin embargo, puedo decir que mi equipo (colaboradores) es fundamental para el éxito de Propirent. Cada miembro del equipo aporta habilidades y conocimientos únicos, y juntos trabajamos para hacer realidad la visión de la empresa. Desde la creación de contenido hasta el desarrollo de tecnología, cada miembro del equipo es esencial para nuestro éxito.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello personal es tener una visión clara y audaz del futuro, y la capacidad de actuar con determinación y sin miedo al riesgo para hacer que esa visión se haga realidad. No me conformo con lo que ya existe, siempre busco formas de transformar y mejorar. Creo que eso es lo que me distingue de otros emprendedores en el mercado.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

A través de mi experiencia en emprendimientos, he aprendido que el camino del emprendedor no es fácil, y que hay muchas dificultades a lo largo del camino. Pero también he aprendido que, a medida que enfrentamos y superamos estos obstáculos, podemos crecer y mejorar como individuos y como empresa. He aprendido que, en última instancia, lo que realmente importa es tener un impacto positivo en la vida de las personas y crear un cambio significativo en el mundo. Y cuando lo hacemos, el esfuerzo y el sacrificio valen la pena.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚