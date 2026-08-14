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“Que la vendedora de chontaduro tenga las mismas condiciones del más rico del país”: Movii

Esta es la historia de Hernando Rubio, el emprendedor caleño que se soñó con que cualquier persona o comercio pudiera pagar o ser pagado de manera digital, y lo está logrando.

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Edwin Bohórquez Aya
Edwin Bohórquez Aya
14 de agosto de 2026 - 08:05 p. m.
Hernando Rubio, CEO y cofundador de Movii.
Hernando Rubio, CEO y cofundador de Movii.
Foto: Edwin Bohórquez Aya

Hernando Rubio, bienvenido a Emprendimiento y liderazgo de El Espectador, una sección que se fundó, precisamente, para contar historias de este tipo. ¿Cómo está?

Pues muy bien. Y gracias a vos por hacer cosas como esta. Necesitamos que más gente se inspire a ser líder, a emprender, porque eso es lo más bacano del mundo, emprender.

Hernando acaba de entrar junto con una compañía, de la que ya vamos a hablar, a una red prestigiosa, Endeavor. Por aquí han pasado varios de esos emprendedores y arrancó por ahí porque por ahí fue el...

Edwin Bohórquez Aya

Por Edwin Bohórquez Aya

Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa@EBohorquez_EyLebohorquez@elespectador.com
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startup

emprendimiento

Emprendimiento y liderazgo

fintech

edutech

Hernando Rubio

Movii

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