“Que la vendedora de chontaduro tenga las mismas condiciones del más rico del país”: Movii

Hernando Rubio, CEO y cofundador de Movii.
Foto: Edwin Bohórquez Aya
Hernando Rubio, bienvenido a Emprendimiento y liderazgo de El Espectador, una sección que se fundó, precisamente, para contar historias de este tipo. ¿Cómo está?
Pues muy bien. Y gracias a vos por hacer cosas como esta. Necesitamos que más gente se inspire a ser líder, a emprender, porque eso es lo más bacano del mundo, emprender.
Hernando acaba de entrar junto con una compañía, de la que ya vamos a hablar, a una red prestigiosa, Endeavor. Por aquí han pasado varios de esos emprendedores y arrancó por ahí porque por ahí fue el...
Por Edwin Bohórquez Aya
Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa@EBohorquez_EyLebohorquez@elespectador.com
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