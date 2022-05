¿Quiere emprender y tiene una idea de negocio? Aquí hay $80 millones para usted

120 iniciativas empresariales podrían ser fondeadas. Foto: Foto: dorian2013 Getty

Uno de los mayores obstáculos que se tienen a la hora de crear un negocio, de echar a andar una idea, de crear empresa, es que no hay dinero para ejecutar. Muchos se quedan a comienzo del camino porque sus ahorros no dan para todo lo pensado. O no se logran las ventas estimadas. Sin embargo, la tendencia, esa tendencia, ha venido cambiando y ejemplo de ello es que “el Sena y la Alcaldía Mayor de la ciudad (Bogotá), a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, anunciaron que hasta el 6 de junio de 2022 se puede participar en la convocatoria cerrada del Fondo Emprender, cuyo monto inicial fue de $20.917 millones, beneficiando a la fecha 141 nuevos emprendimientos”.

Aclara el Sena que “de estos recursos aún faltan por asignar más de $9 mil millones, con los cuales se podrán crear más de 120 iniciativas empresariales adicionales en todos los sectores de la economía que provengan o sean desarrolladas por emprendedores de Bogotá”. Eso quiere decir que cada plan de negocio se podría hace a unos 75 u 80 millones de pesos en promedio.

Se estima, de acuerdo con los cálculos oficiales, que se generarán cerca de 496 empleos formales, así que quien esté interesado solo debe acudir a los Centros de Desarrollo Empresarial ubicados en los 15 Centros de Formación Profesional de la capital. Podrán buscar estos recursos “ciudadanos residentes en la ciudad de Bogotá, mayores de edad, que no tengan constituida persona jurídica legalmente y que estén interesados en iniciar un proyecto empresarial”, detallaron las entidades que impulsan el emprendimiento en esta parte de Colombia.

Hernán Fuentes, director de Empleo, Trabajo y Emprendimiento del Sena, dijo que “más allá del capital semilla que entrega el Fondo Emprender, a nosotros nos interesa que los emprendedores puedan transformar sus sueños de negocio y convertirlos en realidad. Nuestro objetivo es creer en el talento emprendedor del país, velar por un propósito común que es generar oportunidades de crecimiento social, económico y de sostenibilidad de las empresas en Colombia”.

El Sena fue claro en que para poder hacer parte del Fondo Emprender, se “debe cumplir con una ruta de asesoría técnica, de la mano de los diferentes gestores” de la entidad, “la cual incluye orientación, formulación, formalización en la plataforma y evaluación. Y, de ser viables, serán beneficiarias para la creación de la empresa y puesta en marcha conforme a los recursos disponibles”. Los términos y condiciones de participación y aplicar, a través de los mecanismos establecidos aquí.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚