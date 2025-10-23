Ramiro Osorio: “La verdadera potencia de Colombia es su diversidad cultural”

Ramiro Osorio, director del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y quien fuera el primer ministro de Cultura de Colombia, cuenta que Bogotá tiene una de las mejores redes de bibliotecas del mundo y que desde el lugar que él lidera se construye la programación con el objetivo de hacer efectivos derechos culturales como tener acceso a nuestras herencias, a nuestros saberes, a nuestras lenguas y a nuestras cosmovisiones; y también el cómo se logró que todas las personas tengan acceso, en condiciones de equidad, a estos servicios. Detalla cómo lograron que allí se lancen los más grandes festivales del país, como la Leyenda Vallenata, el Mono Núñez, el Festival de la Cumbia, el Festival del Porro, el de la música de Ibagué; y cómo han logrado ser la casa de los artistas del mundo, pues por allí han pasado más de 30.000 provenientes de 66 países de todos los continentes. Esta es la conversación completa, para Entrevistas El Espectador, con quien lleva el timón de una organización que propicia el diálogo de la cultura colombiana con la cultura internacional para que Bogotá y todos los que la habitamos estemos conectados con el mundo.