Roy Barreras y sus propuestas: “No necesito una Constituyente”

El exembajador, excongresista, el médico que ha trabajado al lado de Álvaro Uribe, pero también de Gustavo Petro, ahora está en la carrera presidencial. Dice que Colombia necesita orden, estabilidad y garantías, que él es capaz de unir al país porque si gana la derecha, será la izquierda la que saldrá a las calles y, como en el estallido social, habrá represión y personas muertas. Y que, si gana el otro extremo, la izquierda, pues la oposición no dejará pasar las reformas en el Congreso. Por eso se ofrece como la mejor opción, “porque yo sé concertar”. Asegura que no necesita una Constituyente para “resolver los problemas” que tiene el país, suelta sus propuestas en educación basada en la investigación, dice que sabe cómo arreglar el sistema de salud porque él escribió la ley estatutaria de salud. Y, además, promete deshacer el contrato millonario que firmó la administración Petro de las aeronaves Gripen porque él “no quiere esos aviones”. Todo esto y más en esta conversación con Andrés Bilbao para “Estado X” y El Espectador, donde se tocan temas de emprendimiento e innovación. Bienvenidos.