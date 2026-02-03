Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones

Home

Economía
Emprendimiento y Liderazgo
03 de febrero de 2026 - 01:10 a. m.

Sergio Fajardo y sus propuestas: “Podemos ser diferentes sin ser enemigos”

El exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, habla de por qué no va a la Gran Consulta, dice que convocar a una Asamblea Nacional Constituyente sería una decisión fatal para el país en medio de tanta polarización porque “nos llevaría” a una confrontación más grande y está claro que “con rabia no hay transformación”. Dentro de sus propuestas, en esta entrevista para “Estado X”, un espacio para hablar de emprendimiento e innovación en El Espectador con quienes están en la carrera presidencial, Fajardo propone el “Plan Catatumbo”, con un gerente que responda por cada una de las acciones que se adelante en esta golpeada zona del país por cuenta de los actores armados ilegales. Dice que fue un “alivio” la salida de Nicolás Maduro porque era un dictador y violador de derechos humanos, y cree que Colombia tiene que ser parte de la “transformación democrática de Venezuela”. Habla de la necesidad de contar con una “fuerza pública sólida” en el país para atacar el problema de la seguridad y promete crear el programa de “ciudades más seguras” con un “plan antiextorsión”. Estas y otras de sus propuestas en esta conversación con el empresario y emprendedor Andrés Bilbao.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Andrés Bilbao

Conoce más

Temas Relacionados

Elecciones 2026

Sergio Fajardo

Andrés Bilbao

Estado X

Propuestas

Elecciones presidentales

 

simovid tuta rodriguez(61540)Hace 3 minutos
Buenas noches ...lo primero que debe aprender es dejar de er tibio...de rente decir que son uribistas y listos...no negar la verdad...que paso con hidromasaje.y quien recomendó a Olmedo López...porque los sindicalista primero verde ahora mira religiosos...no se ve bien de frent
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.