Sergio Fajardo y sus propuestas: “Podemos ser diferentes sin ser enemigos”

El exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, habla de por qué no va a la Gran Consulta, dice que convocar a una Asamblea Nacional Constituyente sería una decisión fatal para el país en medio de tanta polarización porque “nos llevaría” a una confrontación más grande y está claro que “con rabia no hay transformación”. Dentro de sus propuestas, en esta entrevista para “Estado X”, un espacio para hablar de emprendimiento e innovación en El Espectador con quienes están en la carrera presidencial, Fajardo propone el “Plan Catatumbo”, con un gerente que responda por cada una de las acciones que se adelante en esta golpeada zona del país por cuenta de los actores armados ilegales. Dice que fue un “alivio” la salida de Nicolás Maduro porque era un dictador y violador de derechos humanos, y cree que Colombia tiene que ser parte de la “transformación democrática de Venezuela”. Habla de la necesidad de contar con una “fuerza pública sólida” en el país para atacar el problema de la seguridad y promete crear el programa de “ciudades más seguras” con un “plan antiextorsión”. Estas y otras de sus propuestas en esta conversación con el empresario y emprendedor Andrés Bilbao.