‘Si el emprendimiento no resuelve un problema, la probabilidad de éxito es poca’

“Las empresas nacen porque existe un problema que necesita solución. A lo largo de mi carrera como emprendedor siempre me pregunto: ¿Estoy resolviendo un problema? Si la compañía que creas no resuelve un problema por el que la gente está dispuesta a pagar, las probabilidades de éxito en un emprendimiento serán muy pocas”, dice Ricardo Villadiego, un colombiano, cartagenero, creador de una compañía llamada Lumu Technologies, que hoy opera desde Estados Unidos. “Lumu Technologies significa iluminar y nuestra promesa es sacar a la luz amenazas y adversarios en ambientes corporativos. En el año 2020 empezamos con 20 colaboradores, a finales del 2021 ya éramos 64 y a la fecha contamos con 130 trabajadores. Nuestro crecimiento en ventas en Latinoamérica fue del 336% entre 2020 y 2021″. Por eso, para ir un poco más allá, lo invitamos a nuestra sección de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos para que nos contara su historia, de entrada, inspiradora.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 46 años, soy Ingeniero Electrónico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá y llevo más de 25 años liderando la creación de empresas y soluciones para la industria de la ciberseguridad.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

A lo largo de mi trabajo en diferentes empresas de ciberseguridad, me seguía enfrentando con una tendencia que realmente me preocupaba: la inversión en ciberseguridad crece cada año, sin embargo, las brechas también crecen. Esto no tiene ningún sentido. Después de dedicar muchas horas a la investigación de esta problemática, concluí que las empresas no pueden encontrar y contener compromisos a tiempo porque no lo buscan de forma intencional y continua. En promedio, una empresa tarda 200 días en identificar el ingreso de un atacante a su red, y 287 días en contener la totalidad de la brecha. Así es como decidí crear Lumu Technologies, empresa que nace en el año 2019 con el objetivo de ayudar al mundo a medir compromiso en tiempo real, mediante un modelo propietario que llamamos Evaluación Continua de Compromiso, y con esto podemos proveer información completa para que las compañías tomen las mejores decisiones sobre su seguridad tecnológica y puedan así contener los ataques de manera proactiva.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Al estudiar el problema encontré un denominador común en todos los ataques y brechas de datos: el adversario siempre tiene que usar la red. Esto nos permitió concluir que la respuesta al estado de compromiso de todas las empresas está en la metadata de la red. Así que lo que nosotros hicimos desde el comienzo fue crear una tecnología que recolecta y analiza la metadata de red y buscar las instancias de compromiso confirmado. No existe otra manera para identificar a los adversarios de forma eficiente, en tiempo real y poder responder a los mismos de forma precisa.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Lumu Technologies es la segunda compañía de ciberseguridad que he creado y que empezó a operar a partir de la exitosa venta de Easy Solutions, que fue mi primer emprendimiento. Desde que era un estudiante universitario mi interés por hacer empresa ha sido una constante y durante este camino me he convencido de que en Colombia es posible crear empresas de base tecnológica capaces de generar impacto de forma global. Easy Solutions la fundamos junto con mis socios y pusimos en marcha nuestro sueño, sin importar que cuando comenzamos el único capital con que contábamos eran nuestras tarjetas de crédito y sueldos que cada uno recibía en sus respectivos trabajos.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Nosotros ayudamos a las empresas a reinventar la forma en que operan ciberseguridad para que puedan actuar de manera eficiente. Operar ciberseguridad no debe ser un dolor de cabeza y no lo es cuando contamos con un cimiento sólido que es la medición continua e intencional de compromisos. Generalmente lo que se hace en la industria es prevenir que el adversario pueda “entrar” en nuestro sistemas, sin embargo, esto es lo único que no medimos de manera consciente. Como compañía lo que hacemos es poner nuestro modelo Continuous Compromise Assessment al alcance de todas las empresas permitiéndoles crear ciber-resiliencia en sus organizaciones y de esta forma controlar el impacto del cibercrimen.

6. ¿Soy feliz?

Definitivamente sí. Durante mi carrera profesional me motiva el hecho de saber que estoy promoviendo el desarrollo de soluciones en ciberseguridad capaces de impactar de manera positiva a las empresas en el mundo. Además me motiva mucho descubrir y ver crecer el talento en Colombia y otras partes del mundo. Estoy convencido que el talento de nuestro país es excelente y la pasión de los Latinoamericanos es incomparable, lo cual tiene el potencial de crear importantes cambios sociales en nuestros países.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Nuestro objetivo es ayudar al mundo a medir compromiso. En este momento de Lumu Technologies estamos muy enfocados en hacer esta visión una realidad por lo cual estamos en un proceso de expansión y consolidación regional. El año pasado obtuvimos una inversión de US$7.5 millones de dólares por parte de SoftBank y Panoramic Ventures. Sabemos el impacto que tiene para las empresas contar con una solución que realmente atiende los riesgos de ciberseguridad, sin importar su vertical y nos enfocamos en atender con nuestra solución esta necesidad.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Cuando uno emprende por primera vez debe asumir que se trata de un continuo proceso de resolver problemas y superar obstáculos. Si con el proyecto que se inicia uno se obsesiona con ofrecer valor a sus clientes y se dedica a trabajar en la oferta de beneficios transformacionales, los resultados van a llegar.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Lo cumplo cada día. Estoy convencido que es posible crear una organización de clase mundial y que apueste por el talento colombiano y regional. Apuesto por promover a los jóvenes talentos para que encuentren una alternativa profesional en el área de la ciberseguridad y el desarrollo de software, y este compromiso lo seguiré llevando a cabo durante toda mi vida.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Aunque hemos crecido casi el 400% en el 2021 y tenemos casi 2,500 clientes, aún estamos empezando. Desde Lumu Technologies continuamos con el cambio de paradigma que existe sobre cómo operar ciberseguridad de una forma más eficiente, medible y sostenible a largo plazo. Recientemente abrimos operaciones en Brasil, dada la alta demanda de Continuos Compromise Assessment en el país, y seguiremos acompañando a las miles de empresas en Latinoamérica y en el mundo, junto con sus equipos de seguridad para que realmente puedan transformar sus operaciones de seguridad.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

El modelo de ciberseguridad que ofrecemos es fácilmente escalable por las empresas que lo adopten. Nuestro producto Lumu Free busca democratizar la ciberseguridad en las empresas al ofrecer un punto de partida para entender el estado de compromiso. Cualquier organización puede usarla y recibir sus beneficios con tan sólo visitar nuestra página web. Luego está Lumu Insights que establece el proceso de medición de forma continua para las organizaciones, al implementar el concepto de Evaluación Continua de Compromiso y, finalmente, tenemos Lumu Defender que es la solución diseñada para que los equipos de seguridad en las organizaciones puedan automatizar y acelerar la respuesta a casos confirmados de compromiso.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

En Lumu somos inmensamente afortunados de haber recibido inversión de Softbank, el fondo de capital más grande del mundo. Esto nos da la tranquilidad y el enfoque para continuar resolviendo el problema de forma disruptiva y transformacional.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Un emprendedor debe tomar cientos de decisiones sobre la actividad de su negocio diariamente, cuando comenzaba mi carrera profesional reconozco que algunas de las decisiones que tomaba eran algo impulsivas e impacientes. Pensaba que al resolver algo rápidamente, luego podría enfocarme en la próxima tarea; sin embargo, y producto de la experiencia, comprendí que actuar así trae riesgos y consecuencias. Desarrollar un criterio basado en la información disponible, el tiempo que se requiere para llevarlo a cabo, las opciones, las posibles repercusiones, además de la intuición personal son un aliado al momento de consolidar un proyecto.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

En ciberseguridad hay grandes referentes, íconos que han creado otras empresas y/o solucionado algunos problemas. Yo tuve la fortuna de trabajar de cerca con algunos de ellos: Steve Change, Fundador de Trendmicro, de quien aprendí el poder de transformación social que tiene el software y Tom Noonan, CEO de Internet Security Systems, de quien aprendí la importancia de la cultura organizacional en un emprendimiento de alto impacto. Y algunos otros como Lane Bess, exCEO de Palo Alto Networks y exCOO de ZScaler, y Paul Judge, tres veces emprendedor en ciberseguridad. Hoy tengo la fortuna de que Tom Noonan, Lane Bess y Paul Judge son inversionistas y miembros del directorio de Lumu.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Nelson Mandela decía que la mejor gloria no es nunca caerse, sino siempre levantarse. Para mi se traduce en resiliencia y es algo que practico todos los días en las empresas que he creado. Esa resiliencia no te permite tirar la toalla nunca y por el contrario amplifica la creatividad para siempre encontrar una solución a cualquier obstáculo.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Los emprendedores siempre encontramos una mano amiga que nos guía y/o nos aconseja. Durante los años de Easy Solutions, el ecosistema de startups y fondo de capital en Colombia era prácticamente inexistente. Sin embargo, yo tuve la fortuna de encontrarme con Progresa Capital, quien confió en la historia que estábamos construyendo. El ‘track record’ definitivamente ayuda y en Lumu nuestro primer inversionista fue Softbank y detrás de esto la inmensa máquina de creación de valor que hay detrás del fondo de inversión que probablemente ha creado más unicornios en el mundo.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Estoy convencido de que la forma como estamos atendiendo la ciberseguridad para las empresas va a trascender en la industria. Producto de la hiperconectividad que estamos viviendo, somos más vulnerables a sufrir ataques cibernéticos y a medida que la vida se digitaliza, encontraremos cada vez mayores números de compromiso, cada conexión en línea es una oportunidad para el atacante de extraer algo de valor. La única forma real de contener el impacto de ataques cibernéticos es si una empresa cuenta con las herramientas para medir el estado real de su compromiso.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En Lumu Technologies estamos construyendo un proyecto súper ambicioso. Para los próximos años queremos consolidar la tecnología de evaluación continua de compromiso, educando y concientizando sobre el concepto innovador que traemos al mercado: “Piense que está comprometido y pruebe lo contrario”, y establecer una infraestructura comercial que permita mantener el crecimiento explosivo de la organización a nivel mundial.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

El apoyo y la capacidad que hemos tenido con mi familia y amigos para trabajar en equipo ha sido decisivo en mi desempeño profesional y personal. Me siento orgulloso de haber emprendido juntos y hoy, tantos años después, seguir contando con su respaldo y apoyo.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Definitivamente. Soy una persona que nació en el barrio 7 de Agosto de Cartagena, que nunca resignó las ganas de soñar y construir algo grande, siempre estuve alimentado con la guía y el consejo de mis padres y la firme creencia que con estudio y trabajo todo se puede lograr. Allí aprendí a ser emprendedor, a buscar una solución en medio de las dificultades; siempre quise generar un impacto en el país y esto lo he manifestado en toda actividad que he iniciado.

21. ¿Qué papel juega mi equipo? ¿Quién es?

Lumu Technologies cuenta con un equipo de alrededor de 70 personas y esperamos seguir creciendo y sumar más talento a nuestra compañía. Creemos en las habilidades y el potencial que hay en el país y en Latinoamérica y apostamos por su desarrollo.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Sin pensarlo dos veces: la resiliencia. Cualquier emprendedor que de verdad quiera sacar adelante su proyecto tiene que desarrollar la habilidad de sobreponerse a la adversidad en el proceso de construcción de su negocio. Recuerdo que en el 2007 cuando estaba con mi primer emprendimiento y trataba de levantar mi primera ronda de inversión de capital, recibimos más de 100 “nos”; pero bastó un sólo “SÍ” para dar el paso adelante. La diferencia se hace cuando uno se mantiene motivado y se concentra en perseguir la siguiente reunión de negocios, y aprender de la que acaba de terminar.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Siempre hay que seguir intentándolo, trabajar y perseverar. Las empresas nacen porque existe un problema que necesita solución. A lo largo de mi carrera como emprendedor siempre me pregunto: ¿Estoy resolviendo un problema? Si la compañía que creas no resuelve un problema por el que la gente está dispuesta a pagar, las probabilidades de éxito en un emprendimiento serán muy pocas.

