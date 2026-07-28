Si existen mujeres preparadas para cargos de liderazgo, ¿por qué no están en ellos?

Hay que “transformar las condiciones que permiten que ese talento llegue a los espacios donde se toman las decisiones” en Colombia, dicen varias expertas consultadas por El Espectador, quienes además ofrecen una ruta clara para cambiar una realidad mundial, en donde las mujeres ocupan apenas el 25 % de los puestos de alta dirección y el 29 % de los puestos en juntas directivas, de acuerdo con el informe “Cerrar las brechas de Género en los puestos de alta dirección” del World Economic Forum. Aquí les contamos el paso a paso y el cómo, entre todos, podemos equiparar nuestra sociedad.