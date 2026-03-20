20 de marzo de 2026 - 04:04 p. m.
Social Skin: la convocatoria que premia hasta con USD 12.000 a emprendedores colombianos
Si usted tiene un emprendimiento y con él está en la capacidad de ofrecer soluciones en temas de bioeconomía e impacto al medio ambiente, inclusión, reducción de desigualdades y pobreza, educación de calidad, salud y bienestar, ciudades y comunidades sostenibles y transparencia en justicia con cero corrupción, le interesa esta convocatoria de la que habla Óscar Rodríguez, vicepresidente de Innovación del Grupo Bolívar Davivienda, quienes le están entregando, por medio del Social Skin, hasta 12.000 dólares a equipos de emprendedores de dos personas o más, de cualquier lugar de Colombia, menores de 32 años. El apoyo incluye mentorías y asesorías para escalar los negocios de los jóvenes colombianos.
