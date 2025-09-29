SoftBank, inversor en startups, alistaría ronda de US$20.000 millones en Tether

La recaudación de fondos podría valorar a Tether en hasta US$500.000 millones. Tiffany Hagler-Geard/Bloomberg Foto: Photographer: Tiffany Hagler-Gea - Tiffany Hagler-Geard

SoftBank Group Corp. y Ark Investment Management LLC se encuentran entre los posibles inversores en una importante ronda de financiación que podría consolidar la posición de Tether Holdings SA como una de las empresas privadas más grandes del mundo.

Los dos inversores, ambos financiadores tecnológicos de larga trayectoria, se encuentran entre varios nombres de alto perfil que están en conversaciones preliminares para proporcionar fondos al mayor emisor de stablecoins del mundo en su mayor búsqueda de capital externo hasta la fecha, según personas familiarizadas con el asunto.

La recaudación de fondos podría valorar a Tether en hasta US$500.000 millones, según informó Bloomberg News a principios de esta semana, una perspectiva que podría situarla entre las empresas privadas más valiosas del mundo. La empresa busca entre US$15.000 y US$20.000 millones a cambio de una participación de aproximadamente el 3% a través de una colocación privada, según el informe.

SoftBank y Tether se negaron a hacer comentarios. Un representante de Ark no hizo comentarios de inmediato.

El respaldo de los dos gigantes inversores podría ayudar a Tether en su impulso por crecer y atraer una mayor aceptación generalizada en el ámbito tecnológico y financiero. También ha buscado una mayor legitimidad política en mercados como el de EE.UU., donde anteriormente ha sido objeto de escrutinio por su presunto papel en la financiación ilícita.

La empresa cuenta con el asesoramiento de Cantor Fitzgerald LP, el banco de inversión con sede en Nueva York dirigido desde hace mucho tiempo por el actual secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick. La empresa también se encarga de la custodia de los activos de Tether.

El USDT, el activo digital respaldado por el dólar estadounidense de Tether que vincula su valor a la moneda fiduciaria, permite a los propietarios mover valor fuera de los sistemas bancarios tradicionales. La empresa con sede en El Salvador ha amasado una fortuna invirtiendo sus reservas que respaldan su token en activos similares al efectivo, incluidos los bonos del Tesoro de EE.UU., y obteniendo intereses.

La empresa está dirigida por el director ejecutivo Paolo Ardoino y el cofundador Giancarlo Devasini, que también es su presidente y su mayor accionista. Si Tether alcanza una valoración de US$500.000 millones, la participación de Devasini se valoraría en casi US$224.000 millones, según los cálculos de Bloomberg.

SoftBank, con sede en Tokio y dirigida por su fundador Masayoshi Son, no es ajena a las apuestas tecnológicas arriesgadas. La empresa también ha apostado por el crecimiento de los centros de datos, los coches autónomos y los semiconductores, así como por una inversión prevista de US$30.000 millones en OpenAI.

Ark, dirigida por Cathie Wood, ya ha invertido en monedas estables, entre ellas Circle Internet Group Inc., el rival más cercano de Tether, que cotiza en bolsa. El valor de mercado de las monedas de Circle es de unos US$74.000 millones, frente a los US$173.500 millones en tokens que poseen los usuarios de Tether.

