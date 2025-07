Startup Cobre entra de primera en la carrera de los pagos empresariales de Bre-B

José Gedeón, CEO de Cobre. Foto: El Espectador - José Vargas

Imagine esta escena: cuando usted hace una transferencia a otra persona, la plata le llega de inmediato. Por las billeteras digitales, por ejemplo. Pero cuando una empresa le paga a otra, no funciona a la misma velocidad porque hay una serie de agentes verificadores en la mitad que hacen que el proceso sea más pausado. Y ahí es donde entran startups como Cobre, la compañía colombiana que mueven más de $ 50 billones de pesos al año en transacciones financieras y que han venido cambiando esa escena del contador con 50 tokens autorizando pagos y envíos de plata a la hora del almuerzo.

José Gedeón, CEO de Cobre, al final de un conversatorio sobre cómo estamos ad portas de empezar a usar Bre-B, “el nuevo sistema de pagos inmediatos, interoperable y disponible 24/7 desarrollado por el Banco de la República”, anuncio que la compañía que lidera es el “primer participante indirecto del sistema de pagos inmediatos en Colombia”. Así que, para entender, en detalle, eso qué quiere decir, le preguntamos desde Emprendimiento y liderazgo de El Espectador y esto fue lo que respondió:

¿Se montaron, entonces, como los primeros en pagos empresariales?

La noticia es que Cobre va a ser el primer participante indirecto como proveedor de servicios de pago que va a habilitar pagos empresariales desde Bre-B.

Estamos en un conversatorio donde básicamente dicen que hacer pagos entre personas es muy fácil, pero hacerlo entre empresas no, y ya sabemos qué quiere decir eso: una nómina, por ejemplo. Se puede demorar incluso días. Explíquenos con un ejemplo...

Claro, las mismas llaves que están creando las personas y que van a empezar a inscribir ahora el 14 de julio, estamos a pocos días de eso, esas mismas llaves las personas van a poder usarlas para pagarle a comercios, entonces, van a poder leer la llave del comercio y de su llave enviarle dinero al comercio 24/7/365 en tiempo real, igual que como funciona Bre-B entre personas, y luego las empresas van a poder hacer pagos a llaves 24/7/365 desde Bre-B.

Todavía hay empresas que están subiendo un Excel, se equivocan con una columna o una casilla, y se daña todo el proceso. ¿Esto quiere decir que debería venir un proceso de capacitación y reeducación para las empresas y que son en últimas todos los comercios?

Definitivamente, nosotros, desde Cobre, desde cosas muy básicas en el proceso de inducción de una empresa a Cobre, hace un conocimiento del cliente de la empresa. Pero también hacemos que la empresa nos conozca a nosotros y les explicamos cómo funciona. Porque Cobre tiene una infraestructura de pagos en casi tiempo real que construimos durante los últimos 5 años y le enseñamos a las empresas cómo usar eso, para qué se usa, cuáles son los casos de uso, cuál es el poder que eso le da a una empresa. Habrá que hacer lo mismo con Bre-B, explicar cómo se puede utilizar una llave para pagar, cuáles son las ventajas de eso, qué gana la empresa, cómo eso le da más poder al dinero de las empresas.

¿Cómo hacer para identificar que tal vez esa adopción no vaya a la velocidad que uno quiere? En Brasil se dieron cuenta con las personas, pero con los comercios o con las empresas no. ¿Cuánto debería ser el tiempo, qué debería darse aquí en Colombia como para identificar que tal vez no vamos a la velocidad que se quisiera?

Yo creo de aquí al final del año vamos a tener una muy buena idea de en dónde estamos. Definitivamente, al final del año, debemos de ver unos resultados iniciales, por lo menos desde nuestra trinchera, de cómo las empresas están utilizando esta infraestructura, este servicio. Y, pues obviamente, el Banco de la República, que tiene años trabajando en esto, pues va a estar vigilando cuáles son los usos que se le está dando, dónde se le está dando un buen uso, dénde hay que mejorar, cómo hay que mejorar esa experiencia. La verdad que el Banco de la República ha sido increíblemente activo en los últimos 2 o 3 años. Ha hecho foros, las mesas que ellos llaman, ha hecho conversatorios, ha hecho live’s, una cantidad de cosas para explicarle a Colombia esto cómo va a funcionar. Y yo creo que van a estar muy pendientes del resultado de eso porque han hecho un gran trabajo hasta ahora y yo creo que continuarán haciendo un gran trabajo.

Unos dicen que es el 99% la capilaridad empresarial de Colombia, que es micro, pequeña y mediana empresa, Pero muchos de esos comercios ni siquiera hoy en día están digitalizados. Quiero que ahondemos en los que ni siquiera hoy en día están digitalizados: ¿Cómo hacer para, entre todos, no estoy diciendo, ni siquiera la responsabilidad de una compañía o de una entidad o institución, entre todos, para que todos esos negocios entiendan que esto es una cosa que les va a servir para moverse más rápido, mover su plata, y enfocarse realmente a su negocio?

Bueno, ahí me robaste las palabras de lo que nosotros decimos en Cobre. Nosotros creamos infraestructura de pagos para que las empresas se puedan enfocar en su negocio. Yo creo hay que esperar a que las cosas se adopten. Yo creo que a medida que las empresas, a la medida de las personas empiecen a adoptar en la solución de Bre-B, que yo estoy completamente confiado de que así va a ser, pues van a llegar un comercio y van a preguntar: te puedo pagar por Bre-B. Y la primera vez el comerciante les va a decir qué es Bre-B. Y pues la persona le pagará en efectivo. La segunda vez que le pregunten, ya el comerciante va a mirar cómo se mete ahí. Y la tercera estará, pues sí, claro. Aquí está la llave para que me pague. Yo creo que es un cambio natural.

Mira, si te paras 2, 3 años atrás te montabas en un taxi, quién te aceptaba un pago por billetera: nadie, imposible. Hoy te montas en un taxi y le preguntas al señor que si le puedes pagar por una billetera, por no, por no usar ningún nombre y te dice que sí. Y si le pagas con un billete grande, te pregunta que si te puede dar las vueltas por una billetera. Mira el cambio. El efectivo es útil, pero es inconveniente.

