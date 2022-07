Emprendieron con comidas rápidas y ya venden guacamole empacado al vacío

Mauricio Martínez y su esposa lideran Tacomas. Foto: Cortesía

¿Qué hacen ustedes? Esa fue la pregunta que le hicimos a Mauricio Martínez cuando estaba en una feria de emprendimiento organizada por la Cámara de Comercio de Bogotá. “Tacomas es una microempresa que se dedica al negocio de las comidas rápidas y desde hace 2 años está trabajando en llevar al mercado comida procesada empacada al vacío, 100% natural para el consumo de los colombianos. Somos 6 empleados en la empresa, ya formalizados, pero no formales, trabajamos y vivimos de Tacomas cerca de 30 personas. Tenemos cerca de 40 puntos de venta de nuestra comida rápida en Bogotá y un punto de venta en Madrid, Cundinamarca”. Entonces les pasamos nuestras preguntas de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y esto fue lo que nos contestaron:

1. ¿Cuántos años tengo?

Tengo 38 años

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mi idea nació con un negocio de comidas rápidas que empezamos hace 10 años. Un negocio ambulante llamado Tacomas, en el cual se venden burros, quesadillas, tacos y nachos.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Inicie este proyecto con la ayuda de mi socio, el tío menor de mi esposa, ambos éramos conductores de taxi, y empezaos este reto en el barrio Castilla, donde el vivía, un negocio de comida callejero en la calle 6b con cra 81b, el cual aún existe, y del cual nos sostenemos.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pague?

La mamá de mi socio nos sacó un préstamo con el banco de 10 millones de pesos a 3 años. El negocio de comidas rápidas nos dió para pagar ese primer crédito.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Después de varios años de trabajar con las comidas rápidas y crear una cadena de trailer para vender nuestros productos, en la pandemia inauguramos nuestra planta de producción de alimentos, allí surgió la idea de llevar nuestros productos a un tipo de comercialización diferente, queremos entrar en grandes superficies. Durante estos 10 años pudimos formalizar la empresa y generar empleo, pudiendo contribuir a la economía de nuestro país y al crecimiento económico.

6. ¿Soy feliz?

Sí, soy muy feliz pudiendo desarrollarme como emprendedor y empresario, mi esposa ha sido una gran aliada en este camino.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Es una pregunta difícil de responder porque aunque amamos lo que hemos creado, la falta de recursos es un muy gran impedimento para crecer y llegar donde queremos. Si existiera una propuesta que pudiera apalancar este proyecto, obviamente lo pensaríamos.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Fue difícil, pero a la final es el miedo el que no nos deja arriesgar, en un principio con mi socio queríamos hacer algo diferente y propio, decidimos empezar con un negocio callejero y nuestro propósito hoy es poder formalizar toda la empresa. Creo que de parte del gobierno hay muchas facilidades y beneficios para crear empresa, pero no hay mucha información para acceder a estos beneficios.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué hace falta?

No he terminado de cumplir mi sueño, lo estoy cumpliendo aun, que es tener una empresa sólida y estable que genere mucho empleo y bienestar para los que estamos en ella. Hace falta demasiado camino, somos varias personas las que vivimos de este proyecto y esperamos beneficiar a muchos más.

10. ¿Y ahora que? ¿Qué sigue?

Ahora estamos proyectados a trabajar en los productos procesados. El primero de ellos es guacamole empacado al vacío 100 % natural libre de cualquier conservante, tenemos la tarea de poder exportarlo y este producto sea la brecha para llevar cada uno de nuestros productos a esa venta formal.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, ha sido escalable hasta el momento, hemos crecido paso a paso y con las uñas, con buenos contactos y financiamiento, podremos llegar al mercado tanto nacional como internacional.

12. ¿Para crecer recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de la empresa?

Yo creo que si pudiéramos analizar esa opción, si a la final es viable y es en pro de la compañía, lo haría.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No lo sé, cada recuerdo que tengo en el paso a paso de la empresa ha servido para nuestro crecimiento. Creo que cada aprendizaje por bueno o malo que sea el recuerdo ha servido para que tengamos el emprendimiento que tenemos.

14. ¿Quién me inspiro? ¿A quién me gustaría seguir?

Muchas personas que hablan de emprendimiento y muchos empresarios son los que he escuchado en este camino de hacer empresa, se me escapan los nombres, pero tengo en mi cabeza un libro que me influenció muchísimo: Las 4 disciplinas de la ejecución. Me inspiró mucho a hacer crecer la empresa y la disciplina de la organización.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

En este nuevo proyecto, sí, llevamos casi 2 años tratando de llevar nuestro guacamole al mercado y ha sido un poco frustrante el no haberlo logrado. Estuvimos en una rueda de negocios internacionales con Procolombia, pero no logramos ninguna negociación. He pensado que tal vez no sea para nosotros, pero mi esposa siempre ha estado ahí para levantar mi ánimo y creer que lo lograremos, creyendo primero que Dios es el que permite que logremos todas las cosas.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Creo que sí, formar empresa y una empresa que sea estable con el tiempo debe trascender, queremos contribuir con la economía y generación de empleo en nuestra sociedad, con un enfoque de comida 100% natural.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo de aquí a 10 años ya exportando, teniendo mínimo 2 países donde se vendan nuestros productos, veo mi empresa con un mínimo de 50 empleados.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi esposa es mi motor para seguir adelante con este proyecto y mi hijo es mi gasolina día a día para proyectarme a más. Aparte nuestras familias, la mía y la de mi esposa han apoyado mucho desde el inicio este deseo de ser empresarios. Nuestros amigos han sido buenos clientes y consejeros.

20. Yo lo logré, ¿ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto que sí, no es un camino fácil, ni todos están dispuestos a arriesgar y decidir de esta manera, pero si con nuestra experiencia y lo que hemos logrado podemos enseñar y ayudar a otros sería un privilegio poder contribuir.

21. ¿Qué papel jugo mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo empezó con mi socio y mi esposa, empezamos hace 10 años este reto, pero hoy en día contamos con un muy buen equipo de trabajo, varios familiares nos ayudan en varias áreas de la empresa y han llegado personas a trabajar con nosotros que son un gran apoyo.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Creo que hemos podido influenciar en todo nuestro equipo de trabajo, tratando de ser humanos y responsables, teniendo en cuenta las necesidades de cada uno de ellos. Hemos logrado que nuestros colaboradores quieran trabajar de nuestro lado, haciendo crecer la empresa y a cada uno de ellos, que no sientan que es un empleo, sino que todos nosotros crecemos mientras crece la empresa. Queremos que cuando la empresa crezca, ellos también sean parte de ese crecimiento. Creo que nos diferenciamos de nuestra competencia con nuestros productos, tenemos un sabor único y una manera de hacer las cosas para que seamos reconocidos en el mercado.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Muchas cosas, lo valioso que es tener una familia que te apoye, lo bonito de crear algo, algo propio que nos dé independencia económica, lo lindo de crear empresa, a pesar de que siempre van a haber personas que nos critiquen y nos digan que no es así como se debe hacer, tener la convicción y nuestra fe puesta en Dios, ya que somos creyentes, que todas las cosas nos ayudan para bien. He aprendido que crear empresa no es fácil cuando no hay capital, pero también he aprendido que no puede ser un impedimento para hacerlo. He aprendido que debo aprovechar el tiempo, que debo prepararme y sobre todo que no debo dejar de hacer y trabajar por lo que sueño y me he proyectado.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚